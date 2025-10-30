Met nog honderd dagen te gaan tot de Olympische Winterspelen van Milano Cortina 2026, is het aantal Nederlandse reizigers naar Italië explosief gestegen. Uit cijfers van Visa blijkt dat er dit jaar achttien keer zoveel Nederlanders richting Italië vertrekken als in dezelfde periode vorig jaar. Ook andere landen laten forse stijgingen zien: Canada (x12), Duitsland (x5), de Verenigde Staten (x4), Finland (x3) en Frankrijk (x2).

Volgens Visa verwacht Noord-Italië een stijging van 160 procent in het aantal internationale reizigers ten opzichte van 2025. De Italiaanse luchthavens bereiden zich voor op een ongekende toestroom. Milaan Linate rekent op 450 procent meer passagiers, gevolgd door Malpensa (+190%), Verona (+120%), Bergamo (+80%), Venetië (+75%) en Treviso (+40%).

Visa-analyse van ticketaankopen laat zien dat Duitsland en de Verenigde Staten de meeste vliegtickets hebben geboekt (elk goed voor ruim 20 procent van de verkopen). Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland volgen met meer dan 5 procent, terwijl onder meer Nederland, Canada, Tsjechië en Finland minder dan 5 procent van de aankopen voor hun rekening nemen.

Amerikaanse Visa-kaarthouders geven gezamenlijk het meest uit aan vliegtickets (35% van de totale bestedingen), gevolgd door Duitsland (ruim 10%) en Canada (bijna 10%). Per reiziger spant Australië de kroon met een gemiddelde besteding van €2.600 per kaarthouder, gevolgd door Canada (€2.200), de VS (€2.100) en Nederland (€1.300).

Verwachte economische impuls

De Italiaanse economie kijkt reikhalzend uit naar de Winterspelen. Uit onderzoek van IPSOS blijkt dat 95 procent van de Noord-Italiaanse mkb’ers een economische boost verwacht. Daarnaast denkt 90 procent van de Italianen dat het evenement blijvende voordelen zal opleveren, zoals verbeterde infrastructuur en groeiend toerisme. 65 procent ziet de Spelen zelfs als motor voor technologische innovatie.

‘Het enthousiasme voor de Olympische Winterspelen in Milano Cortina is voelbaar. Alles wijst erop dat het een van de meest gevierde edities ooit wordt,’ zegt Jos van de Kerkhof, Country Manager Nederland bij Visa. ‘Wij ondersteunen ondernemers in de regio met veilige, gemakkelijke betaaloplossingen, zodat bezoekers zich volledig kunnen richten op de sport en de unieke beleving van de Spelen.’

Ook Andrea Varnier, CEO van Milano Cortina 2026, ziet de groeiende belangstelling als een positief teken: ‘Met nog 100 dagen te gaan is de energie overal voelbaar. De interesse uit binnen- en buitenland is enorm, en dat voorspelt een onvergetelijke editie die de sport én onze toekomst zal beïnvloeden.’