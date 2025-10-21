In november nodigt Visit Finland touroperators uit voor een exclusieve B2B-salesworkshop. Maak rechtstreeks kennis met betrouwbare Finse leveranciers, ontdek nieuwe producten en leg waardevolle contacten voor het seizoen 2025–2026.

Deze bijeenkomsten bieden een uitstekende gelegenheid om geselecteerde Finse reisorganisaties en bestemmingen uit Lakeland Finland te ontmoeten.

Tijdens de workshop krijg je waardevolle inzichten in nieuwe reisproducten en -programma’s, en ontdek je inspirerende ideeën voor jouw klanten. De evenementen zijn erop gericht om de samenwerking tussen internationale inkopers en Finse aanbieders te versterken, en zo nieuwe kansen te creëren voor samenwerking en verkoop.

Datum: 13 november 2025

13 november 2025 Tijd: 15.00–20.00 uur

15.00–20.00 uur Locatie: Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Boeing Avenue 2, 1119 PB Schiphol, Nederland (kijk hier voor de locatie)

Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Boeing Avenue 2, 1119 PB Schiphol, Nederland (kijk hier voor de locatie) Registratie: nu geopend via lakelandfinland2025.converve.io

nu geopend via lakelandfinland2025.converve.io Afspraken boeken: vanaf 29 oktober 2025

Programma

15:00 – Officiële opening, ontvangst en korte welkomstwoorden door Visit Finland

– Officiële opening, ontvangst en korte welkomstwoorden door Visit Finland 15:15–18:00 – 1-op-1-meetings (11 tijdsloten van 15 minuten)

– 1-op-1-meetings (11 tijdsloten van 15 minuten) 18:00–19:30 – Diner

– Diner 20:00 – Einde van het evenement

Matchmaking start op 29 oktober 2025 – reserveer je tijdsloten op tijd!

Kijk hier voor meer informatie.