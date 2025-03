De eerste incompany studiereis van dit jaar voor Travel Counsellors vond begin maart plaats. Een groep van negen Travel Counsellors bracht een bezoek aan Rome in samenwerking met ITA Airways, Hilton en de lokale partner. In drie dagen tijd bezochten zij verschillende hotels en ontdekten ze de vele gezichten van Rome.

De groep vloog met ITA Airways van Schiphol naar Roma-Fiumicino en verbleef in het Rome Cavalieri Waldorf Astoria, een vijfsterrenhotel met panoramisch uitzicht over de stad.

Het programma bestond uit een stadstour per elektrische golfkar langs bezienswaardigheden zoals het Piazza del Popolo, het Colosseum, het Circus Maximus en een bezoek aan de wijk Trastevere. Verder ontdekte de groep reisadviseurs de stad door middel van een Foodie City tour en bezochten zij Vaticaanstad. Tijdens de reis namen de Travel Counsellors een kijkje in het Aleph Rome Hotel en het DoubleTree by Hilton Rome Monti.

Shivani Jharap, Marketing Executive bij Travel Counsellors, reisde met de Travel Counsellors mee: “Wat hebben we veel gezien in drie dagen tijd! Een waardevolle ervaring voor de Travel Counsellors om te ontdekken wat klanten in Rome kunnen beleven en welke rol onze gewaardeerde partners hierin spelen. Omdat iedere klantengroep andere voorkeuren heeft, was het erg nuttig om verschillende soorten hotels te bezoeken.”

Travel Counsellor Petra Venneker is erg te spreken over de stad: “Rome is een geweldige bestemming voor groepen, met een heerlijke sfeer en een rijke geschiedenis te zien op elke straathoek. Het eten was fantastisch – van verse pasta tot romige gelato, elke hap was een genot. Hoogtepunt van de trip vond ik de tocht met golfkarren door de stad, waarmee we op een ontspannen manier al het moois van Rome konden ontdekken. Natuurlijk was Vaticaanstad ook zeer indrukwekkend.”

Travel Counsellor Lucia is ook erg positief over de reis: “De incompany studiereis naar Rome was voor mij op verschillende vlakken leerzaam. Niet alleen maakte ik voor het eerst kennis met deze bijzondere en historische stad – ook heb ik inzichten gekregen in de mogelijkheden voor groepen en bedrijven. Zo heb ik mijn eerste aanvraag al neergelegd bij een van onze partners ter plaatse en kan ik binnenkort bij een paar bedrijven aan tafel schuiven met de kennis die ik nu heb opgedaan tijdens deze trip.”