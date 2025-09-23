Het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, mag opnieuw een sterke naam toevoegen aan het deelnemersveld: NewYork.nl heeft haar deelname bevestigd. Het platform is dé specialist voor alles rondom een reis naar New York, van attracties en bezienswaardigheden tot insider tips en praktische tips.

Eric Lang (eigenaar van NewYork.nl) ziet veel kansen in de deelname: “Een reis naar New York vraagt om voorbereiding en inspiratie. Met NewYork.nl help ik reizigers al jarenlang om hun trip tot in de puntjes voor te bereiden. Het Vakantie Festival geeft de kans om kennis persoonlijk te delen en bezoekers mee te nemen in de energie van deze iconische stad.”

New York

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is enthousiast over de komst van NewYork.nl: “Iedereen droomt wel eens van een reis naar New York. Met NewYork.nl krijgen bezoekers straks advies van de absolute specialisten. Het maakt ons festival rijker en biedt een directe brug tussen reisdromen en de realiteit.”

Expertise

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de strategische waarde: “Met NewYork.nl voegen we een merk toe dat bekend staat om zijn betrouwbaarheid en expertise. Hun deelname laat zien dat ons festival aantrekkelijk is voor zowel grote namen als niche-experts die een bestemming door en door kennen. Dat sluit perfect aan bij onze ambitie om bezoekers niet alleen te inspireren, maar ook concreet verder te helpen.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.