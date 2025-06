Met Tuktuk Reis Sri Lanka verwelkomt de VvKR haar 500ste lid. Oprichter Nick van Loon combineert zijn passie voor reizen met ondernemerschap en organiseert avontuurlijke tuktukreizen door Sri Lanka. Hij vertelt hoe zijn fascinatie voor het land uitgroeide tot een reisorganisatie.



Dat passie en werk prima samengaan, bewijst Nick van Loon. Sinds 2021 reist hij fulltime de wereld rond, altijd op zoek naar nieuwe ervaringen, bijzondere plekken en manieren om een land écht te leren kennen. “Dat kan ik gemakkelijk combineren met mijn werk in de reclamewereld. Ik heb een eigen reclamebureau waarmee ik bedrijven help die online meer omzet willen genereren. Dat werk kan ik overal ter wereld en in elke tijdzone uitvoeren.”

In zijn gedachten

In 2023 kwam hij voor het eerst in Sri Lanka en raakte direct gefascineerd door het land. Hij vertelt: “De diversiteit, de gastvrijheid van de mensen en de energie van het land maakten een diepe indruk. Toch wilde ik eerst nog verder reizen en andere landen ontdekken.” Nick reisde door onder andere Maleisië, Cambodja, Indonesië, Thailand, India en Vietnam. Elk land heeft zijn eigen charme, maar Sri Lanka sprong er voor hem telkens weer uit. Het land bleef in zijn gedachten en wat hij er zag, voelde, proefde en ontdekte, wilde hij delen met de rest van de wereld.

Professionele manier

Nick: “Vorig jaar besloot ik dat het tijd was om echt iets te gaan doen met het toerisme in Sri Lanka. Ik wilde rondreizen door het land organiseren, en dat op een bijzondere manier: per tuktuk. Maar ik wist ook dat ik het land heel goed moest leren kennen om dit serieus aan te pakken.”

Vrijheid

Om die woorden kracht bij te zetten, reisde Nick het afgelopen jaar elke maand naar Sri Lanka en verkende het land rijdend in een tuktuk. “Geen enkel ander vervoermiddel geeft je zoveel vrijheid en toegang tot plekken waar je met een gewone auto of bus nooit zou komen. Inmiddels heb ik zelf meer dan 10.000 kilometer door Sri Lanka afgelegd en weet ik precies hoe je de mooiste routes samenstelt. Onderweg heb ik veel lieve mensen leren kennen die me hebben geholpen om de rondreizen vorm te geven.”

Gastvrij en vriendelijk

“In Azië zijn mensen over het algemeen gastvrij en vriendelijk, maar in Sri Lanka zijn ze ook bijzonder open. Ze spreken er relatief goed Engels en helpen je overal bij. De eerste keer dat ik met mijn tuktuk reed, was de benzine op. Ik was te lang doorgereden zonder te tanken. Zodra ik stil stond, kwamen er meteen zeven mensen naar me toe. In sommige landen zou je daar argwanend van worden, maar hier wilden ze me direct duwen naar het dichtstbijzijnde tankstation. Toen ik ze als dank geld wilde geven, weigerden ze dat resoluut: ik was hun gast. Ik kreeg meteen allerlei telefoonnummers die ik kon bellen in geval van nood. In al die keren dat ik naar het land ben gereisd, heb ik nooit problemen gehad.” Op de vraag welk gedeelte van het land hij het mooist vindt, antwoordt Nick: “Dat is lastig, want Sri Lanka is enorm divers. Van prachtige bergen en theeplantages tot eeuwenoude tempels, levendige steden en paradijselijke stranden. Het land biedt eigenlijk alles wat een avontuurlijke reiziger zoekt.”

Handboek

Maar hoe word je van Sri Lanka-liefhebber een reisorganisator gespecialiseerd in reizen per tuktuk? Nick: “Vraag me niet hoe of waarom, maar in 2023 – toen het idee om een reisorganisatie te starten voor het eerst in me opkwam – kocht en las ik het Handboek voor Startende Reisorganisaties van de VvKR. Toen ik uiteindelijk besloot om daadwerkelijk reizen te gaan organiseren, dacht ik meteen aan de VvKR. Ik wilde het serieus aanpakken, en dankzij het handboek wist ik precies wat ik moest regelen. Inmiddels is mijn bedrijf aangesloten bij de VvKR.”

Samen

“Het grootste voordeel van de VvKR is dat alles beter geregeld is – zowel voor de reiziger als voor mezelf. De vereniging staat voor bepaalde waarden, en daarmee straalt mijn reisorganisatie die ook uit. Bovendien is het prettig dat het echt een vereniging is: elkaar helpen staat er centraal. Zo kreeg ik hulp bij het opstellen van algemene reisvoorwaarden. Ik vind het ook mooi dat er naast Tuktuk Reis Sri Lanka nog 499 andere reisorganisaties zijn die zich richten op kleinschalige reizen, en dat we elkaar kunnen ondersteunen waar nodig.”

Nick wil zijn klanten adviseren vanuit eigen ervaring en passie voor Sri Lanka, en voegt altijd een persoonlijke touch toe. “Mijn netwerk is inmiddels enorm, ik ken het land goed en werk samen met professionele partners. Het bedrijf waar ik de tuktuks huur, staat dag en nacht voor mijn klanten klaar. Ze kunnen altijd bellen en worden meteen geholpen. Bovendien ‘reis’ ik op de achtergrond mee: klanten mogen me altijd bellen, appen of mailen. Natuurlijk vraagt deze manier van reizen om een zekere avontuurlijkheid, maar dat is juist wat mijn klanten zoeken.”

Verrassing

Elke reis voorziet hij van een kleine verrassing. “Elke ochtend stuur ik klanten een WhatsApp-bericht met de route en tussenstops. Dat maakt het persoonlijker dan een vooraf ingevuld reisschema. Wie dat liever wél heeft, krijgt uiteraard gewoon een gids. Daarnaast verras ik mijn klanten elke dag met iets onverwachts, zoals een mooie omweg of een bijzondere bezienswaardigheid.”

Leuk detail: Nick staat open voor samenwerking met reisagenten. “Hebben lezers klanten die per tuktuk door Sri Lanka willen reizen? Dan kunnen ze zeker bij mij terecht.”

VvKR’s 500

Met Tuktuk Reis Sri Lanka staat het ledenaantal van de VvKR op 500. Marleen Nijdam (secretaris VvKR) zegt hierover: “Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Maar onze ambitie draait niet specifiek om groei – al is die wel fijn en waardevol – we willen vooral groeien in kwaliteit. Bij de VvKR doen we het echt vóór en mét onze leden. Het is mooi om te zien hoe verschillend elk lid en elk bedrijf is. Dat is juist de meerwaarde van onze vereniging. Het verhaal van Nick, die een reisorganisatie start vanuit passie, past daar perfect bij. Zo zijn namelijk veel van onze leden ooit begonnen: vanuit liefde voor een bepaalde bestemming. Deze ondernemers weten zó veel van hun bestemming dat het zonde is als dat branchebreed verloren gaat. Daarom werken we ook hard aan zichtbaarheid en samenwerking, onder andere met ZRA’s.”



Dit interview is verschenen in Travelpro juni 2025.