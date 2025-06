De Jong Intra Vakanties heeft een nieuwe functie toegevoegd aan SmartOnline: de Last Minutes-tegel. Deze nieuwe knop op de homepagina geeft reisagenten met één klik toegang tot het complete aanbod van reizen met vertrek binnen 28 dagen.

Van zonvakanties tot stedentrips en van riviercruises tot autovakanties – alle getoonde reizen zijn direct beschikbaar en dus niet op aanvraag. Ideaal voor klanten die op korte termijn willen vertrekken.

“We hebben deze functie speciaal toegevoegd om in te kunnen spelen op last minute boekingen”, zegt Tineke Boele, Retail Manager bij de Jong Intra Vakanties. “Met de Last Minutes-tegel combineren we reizen op maat met directe beschikbaarheid. Meer flexibel kunnen we het niet maken.”