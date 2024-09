TUI heeft een nieuw reisbureau geopend in Rijssen. De stad moest het lang zonder een lokaal reisbureau doen, maar dat behoort met de komst van de TUI shop tot het verleden.

Het nieuwe reisbureau is gevestigd in het voormalige pand van Kippie in de Haarstraat in Rijssen. De shop werd geopend door wethouder Bert Tijhof (Economische Zaken en Detailhandel).

Als verrassing was ook Gerrit Tijhuis aanwezig, de eigenaar van het Delfin Beach Resort op Bonaire en bekende Rijssenaar.

‘Ik ben ontzettend blij en trots op de opening van onze nieuwe TUI-winkel op deze prachtige en prominente plek in Rijssen’, zegt Evelien van Zutphen, Retail Regional Manager bij TUI.

‘We kijken er enorm naar uit om onze klanten hier te verwelkomen en hen te helpen bij het plannen van hun droomvakanties.’

Zaterdag 21 september wordt een feestelijke openingsdag gehouden, waarbij bezoekers kans maken op prijzen.

Voor het nieuwe reisbureau is een heel nieuw team samengesteld, bestaande uit Lisa Campos Penas (afkomstig van TUI shop Oldenzaal) en haar collega’s Kirsten Bakker en Celine Segond von Banchet.