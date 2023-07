Emirates zet de eerste stappen richting een nieuw initiatief om maaltijden vooraf te bestellen. Passagiers kunnen straks vanaf veertien dagen tot 24 uur voor hun vlucht hun warme maaltijd selecteren. Dit geeft hen garantie dat ze hun voorkeursmaaltijd kunnen nuttigen tijdens hun vlucht en gaat bovendien ook voedselverspilling tegen.

Dit initiatief zal vanaf 25 juli beschikbaar zijn in Business Class, op alle vluchten tussen Dubai en London Heathrow, London Gatwick en London Stansted. Vanaf veertien dagen voor een vlucht kunnen passagiers een kijkje kunnen nemen op de on-board menukaart op Emirates.com of in de Emirates app. Hier kan gekozen worden uit een selectie van regionaal geïnspireerde gerechten met lokale ingrediënten. Passagiers kunnen ook speciale gerechten bestellen

Service

Aan boord zal het personeel gebruik maken van een op maat gemaakte app om passagiers de maaltijden van hun keuze te serveren. Emirates is van plan om deze service uit te breiden naar meer routes in de nabije toekomst en comfortklassen. De luchtvaartmaatschap pij houdt feedback van passagiers goed in de gaten tijdens deze eerste fase om het pre-order product verder te optimaliseren.

App

De innovatie van het vooraf bestellen van maaltijden is nog een toevoeging aan het gemak van digitaal ondersteund reizen waar Emirates-passagiers van genieten. Naast inchecken via de website en app, de optie van digitale instapkaarten en routebeheer, hebben passagiers ook vooraf toegang tot de digitale menu’s. Ook kunnen ze gemakkelijk member worden van Emirates Skywards om meteen toegang te krijgen tot gratis WiFi verbindingen op basis van lidmaatschap niveau en reisklasse.