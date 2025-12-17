Sinds september 2025 is Steven Yit de nieuwe General Manager Benelux bij Singapore Airlines. Travelpro spreekt hem over de ontwikkelingen bij de airline.

Kun je iets over jezelf vertellen?

“Ik werk inmiddels dertien jaar bij Singapore Airlines. Ik begon op de afdeling network planning, waar ik me bezighield met de indeling van passagiersvliegtuigen. Bij nieuwe toestellen bepaalden we de stoelverdeling per klasse. Mijn achtergrond ligt in de economie. Ik was ook betrokken bij enkele aankoopprojecten, waaronder de Boeing 777X, waar wij een van de eerste klanten voor zijn.

Daarna werkte ik een tijd bij de internationale (interne) auditafdeling. Dat was een voorbereiding op een buitenlandse plaatsing binnen het Singapore Airlines Overseas Manager Scheme. Mijn eerste standplaats was Bangalore (India), daarna Perth en Sydney (Australië), en vervolgens Yangon (Myanmar), waar ik drie jaar werkte. Sinds september werk ik hier in de Benelux.

Persoonlijk heb ik altijd internationaal geleefd en gewerkt. Ik ben geboren in Hongkong, opgegroeid in Singapore, gestudeerd in de Verenigde Staten, Spaans geleerd in Ecuador en mijn master gevolgd in het Verenigd Koninkrijk. Daarna werkte ik nog een tijd in West-Afrika, waar ik economisch onderzoek deed. In totaal heb ik op zes continenten gewoond en gewerkt. Alleen Antarctica ontbreekt nog. Die internationale achtergrond is ook de reden dat ik bij Singapore Airlines solliciteerde. Ik houd van reizen, nieuwe culturen leren kennen en werken met mensen van over de hele wereld. Singapore Airlines biedt daar perfecte kansen voor. Het is een dynamisch bedrijf en ik geniet er nog steeds van om bij Singapore Airlines te werken.”

Was het altijd je droom om in Nederland te werken?

“Ik sta altijd open voor nieuwe kansen, maar ik had niet specifiek het doel om naar Nederland te komen. Maar toen ik hoorde dat dit mijn nieuwe standplaats zou worden, was ik heel blij. Singapore Airlines opereert hier al meer dan 50 jaar en ik werk hier met een goed team in een prettige werkomgeving.”

Hoe groot is het Benelux-team?

“We vliegen niet alleen naar Amsterdam, maar sinds iets meer dan een jaar ook naar Brussel. Als je alle afdelingen bij elkaar optelt, dan werken er hier in totaal zo’n 40 mensen.”

Singapore Airlines staat bekend als een innovatieve en duurzame luchtvaartmaatschappij. Hoe werken jullie aan duurzaamheid?

“Duurzaamheid is verweven met alles wat we doen. Ook Changi Airport streeft naar de duurzaamste luchtvaarthub ter wereld. Vanaf volgend jaar komt er bijvoorbeeld een ‘green levy’ en een verplichting om Sustainable Aviation Fuel (SAF) te gebruiken. Singapore Airlines gaat daar volledig in mee.

Als beursgenoteerd bedrijf zijn we verplicht jaarlijks onze duurzaamheidsinspanningen te rapporteren. Singapore is, net als Nederland, kwetsbaar voor de stijgende zeespiegel, dus duurzame luchtvaart is een belangrijk nationaal beleid. Singapore Airlines heeft als doel om in 2050 netto nul CO₂-uitstoot te bereiken.

We vernieuwen continu onze vloot, een van de jongste ter wereld, wat een groot verschil maakt in brandstofverbruik en emissies. Ook aan boord proberen we afval te minimaliseren. Duurzaam handelen hoort bij onze identiteit als premium airline.”

Wat zijn de plannen voor de Benelux in het komende jaar?

“We willen onze positie hier verder versterken. De lijnvlucht naar Brussel draait nu iets meer dan een jaar, met vier vluchten per week. Het doel is om die frequentie uit te breiden, wanneer we zeker weten dat de vraag en opbrengst stabiel zijn. We werken nauw samen met onze partners in België en binnen het Lufthansa Group joint venture-netwerk, waar België een belangrijk onderdeel van is.

Voor Amsterdam ligt dat anders. Door capaciteitsbeperkingen op Schiphol kunnen we niet zomaar extra vluchten toevoegen. Daarom introduceren we volgend jaar op de dagelijkse vlucht ons First Class-product op de Boeing 777. Dat betekent meer capaciteit en een exclusieve beleving, zonder dat we extra frequenties hoeven toe te voegen.”

Zie je ook dat passagiers bereid zijn meer te betalen voor meer comfort?

“Ja, absoluut. Na COVID zagen we de trend van ‘revenge travel’. Mensen die zichzelf wilden verwennen na jaren van beperkingen. Die trend is gebleven. De vraag naar Premium Economy en Business Class blijft sterk, vooral onder leisure-reizigers. We zien ook nieuwe doelgroepen: meer soloreizigers en zelfs gezinnen die hun kinderen meenemen in Premium cabins. Voor langeafstandsvluchten vinden mensen comfort steeds belangrijker en ze zijn bereid daarvoor te betalen.”

Veel luchtvaartmaatschappijen klagen over de hoge kosten op Schiphol. Hoe kijkt Singapore Airlines daartegenaan?

“We zien het vooral als een gegeven. Het is niet aan ons om te oordelen of het te duur is. De grootste uitdaging is het gebrek aan groeiruimte, want daardoor we kunnen niet zomaar meer vluchten toevoegen. Toch blijven Nederlanders veel reizen. Ze vertrekken desnoods via andere luchthavens. Wij moeten daar slim op inspelen.”

Hoe leer je de Nederlandse markt kennen?

“Lezen, praten en luisteren. Ik leer nog elke dag bij. Gelukkig heb ik een sterk team om me heen dat me veel context geeft. Wat me opvalt, is dat Nederlanders heel direct zijn en dat waardeer ik enorm. Collega’s zeggen precies wat er speelt, wat goed gaat en wat beter kan. Dat helpt me om de markt snel te begrijpen. Ik heb inmiddels verschillende partners bezocht, en de mensen zijn open en gastvrij.”

Je noemde net het nieuwe First Class-product. Wanneer komt dat beschikbaar?

“Vanaf juli volgend jaar. De nieuwe First Class-cabine op de Boeing 777 krijgt slechts vier stoelen, één rij, zodat het product heel exclusief blijft. Er is vraag vanuit verschillende markten, ook van touroperators die hun klanten een First Class-ervaring willen aanbieden. Het is mooi om dat product nu ook in Amsterdam te introduceren.”

Zijn er nog andere ontwikkelingen die je kunt delen?

“In België hebben we de samenwerking met Brussels Airlines, als onderdeel van onze joint venture met de Lufthansa Group in die markt, verder uitgebreid. We zijn begonnen met codeshare-vluchten. Dat betekent een groter distributienetwerk en meer aansluitingen binnen Europa. We werken nauw samen met de teams van Lufthansa Group en Brussels Airlines om het aantal doorverbindingen uit te breiden.”

Veel van onze lezers zijn reisagenten. Heb je een boodschap voor hen?

“Zeker. Singapore Airlines is al meer dan 50 jaar actief in deze markt en dat kunnen we niet zonder de steun van reisagenten. We zijn onze partners enorm dankbaar. Tijdens COVID kregen we veel steun van de trade en dat heeft ons geholpen om snel weer op te starten toen de grenzen opengingen. Die samenwerking waarderen we enorm. We hopen op een voortzetting van dat vertrouwen en blijven investeren in persoonlijke relaties en service.”

Tot slot: heb je nog een persoonlijke reistip voor reizigers die Singapore bezoeken en/of via Singapore verder vliegen?

“In Singapore zelf raad ik het National Library aan, een prachtig gebouw met een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van het land. Wie verder wil reizen, zou zeker eens naar Maleisië moeten gaan. Maleisië is makkelijk bereikbaar, met steden als Malakka, Kuala Lumpur en Penang. Penang is mijn persoonlijke favoriet: een eiland vol historie en karakter.”

