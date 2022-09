Nieuwe Head of Marketing and Sales voor Cathay Pacific

Deel dit artikel

Cathay Pacific heeft Paul Johannes benoemd tot Head of Marketing and Sales voor Europa bij de luchtvaartmaatschappij. In deze nieuwe rol zal Johannes zich focussen op de ontwikkeling en uitvoering van de commerciële strategie van de luchtvaartmaatschappij in Europa. Sinds 2017 werkt hij als Head of Global Sales bij de luchtvaartmaatschappij, waarbij hij de verkoopstrategie van het bedrijf wereldwijd in kaart bracht.

Met meer dan twee decennia ervaring in de luchtvaartindustrie, heeft Johannes een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van commerciële producten die de behoeften van de klant beantwoorden, het vergroten van marktbereik en het stimuleren van omzetgroei in geografisch diverse regio’s. Voordat Johannes bij Cathay Pacific in dienst trad, bekleedde Johannes al belangrijke leidinggevende functies bij verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder de functie van Vice President Europe bij Qatar Airways.

“De Europese markt is een integraal onderdeel binnen het netwerk van Cathay Pacific, omdat we via ons thuisland Hong Kong grote Europese metropolen verbinden met China en steden in de regio Azië-Pacific. Cathay Pacific heeft tijdens de pandemie ononderbroken essentiële luchtvaartdiensten tussen Azië en Europa geleverd en haar productaanbod opnieuw uitgevonden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van onze klanten. Nu er steeds meer landen in Azië opengaan, zijn wij verheugd om de twee continenten opnieuw met elkaar te verbinden”, aldus Paul Johannes.

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met onze partners, onze klanten en mijn fantastische team, zodat Cathay Pacific altijd voorop blijft lopen in de vrijetijds- en zakelijke markt. We zullen hiermee de favoriete luchtvaartmaatschappij blijven voor diegenen die van en naar APAC-regio reizen”, voegt Johannes toe.

Kinto Chan, Regional General Manager Europa bij Cathay Pacific, verwelkomt Johannes: “Het is een genoegen om Paul welkom te heten in ons dynamische Europese team. Zijn ongeëvenaarde ervaring en inspirerende drive voor resultaten zijn van onschatbare waarde, nu de verbindingen tussen Hong Kong, Azië en Europa worden hervat. Paul zijn nieuwe rol is niet alleen van cruciaal belang om dit traject te begeleiden, maar ook om de transformatie van onze luchtvaartmaatschappij naar één van ’s werelds grootste servicemerken te versterken”, aldus Kinto.

Cathay Pacific heeft sinds de zomer van 2022 haar diensten binnen haar Europese netwerk snel hervat, waaronder meerdere dagelijkse vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar Hong Kong en een wekelijkse vlucht van Amsterdam naar Hong Kong. De luchtvaartmaatschappij zal in het vierde kwartaal haar vluchten vanuit Madrid, Milaan en Zürich hervatten.

Johannes gaat deel uitmaken van het Europese team in Londen.

Author Sharon Evers