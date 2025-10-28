Brussels Airlines voegt Kilimanjaro, Tanzania toe aan haar langeafstandsnetwerk. Vanaf 3 juni 2026 wordt Kilimanjaro twee keer per week aangevlogen.

Dankzij Kilimanjaro heeft Brussels Airlines voortaan achttien bestemmingen in sub-Saharaans Afrika. Het is de vijfde bestemming in Oost-Afrika, na Entebbe (Oeganda), Kigali (Rwanda), Bujumbura (Burundi) en Nairobi (Kenia).

Kilimanjaro is de perfecte bestemming om de wereldberoemde Kilimanjaro-berg te ontdekken, de hoogste berg op het Afrikaanse continent. Daarnaast biedt Kilimanjaro ook toegang tot het Serengeti National Park en de Ngorongoro Conservation Area, beide UNESCO-Werelderfoed.

Vluchten naar Kilimanjaro zullen uitgevoerd worden met de Airbus A330-300, waarop plaats is voor 288 passagiers, verspreid over drie klassen: Business Class, Premium Economy Class en Economy Class.

Andere updates over het netwerk

Kilimanjaro als nieuwe bestemming is dé highlight van het netwerk in de zomer van 2026, maar er staan nog enkele andere updates in het schema. Op het langeafstandsnetwerk wordt de frequentie verhoogd naar Freetown (Sierra Leone) van vijf naar zes vluchten per week, met een extra vlucht op donderdagen.

Op het korte- en middellangeafstandsnetwerk voegt Brussels Airlines capaciteit toe op het bestaande netwerk. Spanje en Portugal zullen in totaal zeventien extra vluchten per week ontvangen. Er zijn extra vluchten naar Barcelona, Malaga, Alicante en Porto.

Er zullen vijf extra vluchten per week ingelegd worden naar Kopenhagen, vier extra wekelijkse vluchten naar Praag en twee extra vluchten per week naar Boedapest.