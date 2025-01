Op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs te Utrecht hebben brancheorganisatie ANVR, garantiefonds SGR, Het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) een convenant ondertekend met daarin afspraken over publiek-private samenwerking in geval van een bijzondere crisissituatie.

Het Bijzondere Bijstand bij Crisis in het Buitenland Convenant (BBC) is gericht op de gedeelde inzet voor de Nederlandse reiziger in het buitenland en is een opvolger van het convenant waarmee tijdens de coronapandemie vele Nederlanders zijn thuisgebracht. Die succesvolle samenwerking wordt nu bestendigd voor eventuele toekomstige crisissituaties.

Ondanks een goede voorbereiding kan er een situatie ontstaan waarin Nederlanders de hulp van overheid, verzekeraars en reisorganisaties nodig hebben. In het BBC staan afspraken die bedoeld zijn om een snelle, gecoördineerde en gezamenlijke respons te kunnen organiseren tijdens noodsituaties zoals natuurrampen, oorlog of pandemieën die een schade of dreiging oplevert voor een significant aantal Nederlandse reizigers. De BBC kan starten wanneer de reguliere dienstverlening of bijstand die partijen individueel aan Nederlandse reizigers bieden en waarbij terugkeer naar Nederland op eigen gelegenheid binnen een redelijke termijn en/of op redelijke wijze niet mogelijk is. Voor een dergelijke crisissituatie zijn nu in het convenant de afzonderlijke verantwoordelijkheden, gezamenlijke doelstelling en de aard van de crisissituaties beschreven.

Caspar Veldkamp, minister van Buitenlandse Zaken, onderstreept: ‘Het advies aan Nederlanders is in de eerste plaats zich goed voor te bereiden door het reisadvies te lezen op NederlandWereldwijd.nl of in de Reisapp. Voor uitzonderlijke situaties zoals hierboven benoemd vormt het BBC een essentiële stap in het versterken van de samenwerking tussen de overheid, verzekeraars en de reisbranche’.

Frank Radstake, directeur ANVR benadrukt: ‘Reisbedrijven zijn wettelijk verplicht hun klanten hulp en bijstand te verlenen en doen dat normaliter ook. Er zijn echter situaties waarin dit redelijkerwijze niet goed lukt. Het is verstandig om dan met elkaar goede werkafspraken te hebben hoe reizigers dan toch kunnen worden geholpen’.



Geeke Feiter, namens het Verbond van Verzekeraars: ‘We kunnen nu gezamenlijk gestroomlijnd optreden voor de veiligheid van Nederlanders in het buitenland. Het convenant biedt ons vooraf richting om Nederlanders in veiligheid te brengen, zodat we voorbereid zijn op dergelijke crises. Verzekeraars hebben direct en via alarmcentrales contact met hun reizigers en springen in uitzonderlijke situaties bij om reizigers uit de brand te helpen.’

Erik Jan Reuver, directeur SGR geeft aan: ‘Het convenant is flexibel en geeft de ruimte om maatwerk te leveren. Want elke crisis is anders, zo hebben we geleerd in het verleden.’



Op de foto: Geeke Feiter, Minister Caspar Veldkamp, Frank Radstake en Erik Jan Reuver