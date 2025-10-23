Zoeken jouw klanten de komende maanden een leuke zonvakantie? Dan verdient Bradenton een plek op hun wensenlijstje. Deze plaats aan de prachtige Gulfcoast van Florida is nieuw in het aanbod van Travel Trend.

Ligging

Bradenton ligt 50 minuten ten zuiden van Tampa, waar je met Delta Airlines non-stop naartoe kunt vliegen. Tampa is een levendige stad met leuke restaurants, hippe cafés en culturele hotspots. Na een kort verblijf in Tampa is het heerlijk genieten aan de stranden van Bradenton en de nabijgelegen eilanden Anna Maria Island en Longboat Key. Met de huurauto ben je vanuit het centrum in een half uurtje op deze eilanden.

Friendly City

Bradenton wordt de ‘Friendly City’ genoemd. Hier vind je geen hoogbouw of ketenrestaurants, maar familierestaurants met dagverse vis, kunstgalerieën, natuurreservaten, ambachtsmarkten en straten met houten huizen in alle kleuren van de regenboog.

Voor families en koppels

Aan de Gulfcoast van Florida verzamelen gezinnen met jonge kinderen schelpen langs de vloedlijn, spelen minigolf tussen palmbomen, of stellen het perfecte ijsje samen. Tieners slingeren of ziplinen in het tropische bladerdak bij de TreeUmph Aventure Course, of gaan parasailen, windsurfen en jetskiën. Voor wie met z’n tweeën reist, is er ruimte voor rust en romantiek. Zoals een lange strandwandeling, of een picknick bij zonsondergang.

Anna Maria Island

De stranden op Anna Maria Island zijn prachtig! Wil je het zonnebaden afwisselen met activiteiten? Aan Pine Avenue liggen leuke winkeltjes en de dag kun je sfeervol afsluiten met een diner op het terras van het Sandbar restaurant.

Villa met privé-zwembad

Tijdens de 9-daagse strandvakantie ‘Tampa & Anna Maria Island’ van Travel Trend heeft jouw klant in Brandenton of Anna Maria Island de keuze uit verblijf in een hotel, of een villa met privé-zwembad.

Meer weten? Kijk op www.traveltrend.nl/reisaanbod/strandvakantie-tampa-anna-maria-island/