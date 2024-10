De nominaties voor de Vakantie Awards 2025 zijn geopend! We vieren een bijzondere mijlpaal: het is de 25ste keer dat de prestigieuze Vakantie Awards worden uitgereikt tijdens het Reisgala!

De Vakantie Award is dé brancheprijs van Nederland. Iedereen die werkzaam is in de Nederlandse reisbranche wordt uitgenodigd om zijn stem uit te brengen. Mis deze kans niet om jouw bedrijf te nomineren.

Hoe maakt uw bedrijf kans om te winnen?

De Vakantie Awards bestaan uit verschillende categorieën waar reisprofessionals zijn stem op kan uitbrengen. Wil je met jouw bedrijf kans maken op de Vakantie Awards, nomineer hier jouw bedrijf. Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk vrijdag 1 november aanstaande, waarna het stemformulier wordt klaargezet en de gehele reisbranche zijn stem kan uitbrengen.