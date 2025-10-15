Northbound Travel, waar Voigt Travel en Buro Scanbrit onder vallen, breidt het aanbod naar Lapland voor komende winter flink uit. Voor de populaire charterbestemming Kuusamo wordt de capaciteit met meer dan 40% verhoogd ten opzichte van vorig seizoen.

De groei richt zich met name op vier en vijfdaagse short breaks, waarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar flexibele wintervakanties in Fins Lapland. Daarnaast wordt het seizoen voor de achtdaagse reizen verlengd tot eind maart, zodat nog meer reizigers kunnen genieten van de adembenemende winterlandschappen van Lapland. De rechtstreekse chartervluchten naar Kuusamo vertrekken komend winterseizoen vanuit zowel Amsterdam als Rotterdam, tussen 18 december 2025 en 29 maart 2026.

“Met deze uitbreiding versterken we onze positie in de regio Kuusamo en spelen we in op de groeiende belangstelling voor authentieke winter ervaringen in Lapland”, zegt Marloes Meijer, Managing Director Northbound Travel. “We kijken ernaar uit om nog meer reizigers te verwelkomen die de pure natuur, lokale gastvrijheid en unieke sfeer van Fins Lapland willen beleven.”

