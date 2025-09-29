In het kader van het Caribbean Learning Adventure nodigt Norwegian Cruise Line (NCL) reisprofessionals opnieuw uit om deel te nemen aan de Walk for Wellness, een initiatief dat wordt georganiseerd rond Wereldgezondheidsdag op 10 oktober. Het doel: bewustwording creëren over het belang van mentale gezondheid, beweging stimuleren en samen een goed doel ondersteunen.

Het concept is eenvoudig: wandelen bevordert het welzijn. Daarom brengt NCL reisagenten, partners en collega’s uit de hele sector samen om stappen te zetten voor zichzelf én voor anderen. Voor iedere stap die geregistreerd wordt, doneert NCL aan de organisatie GAMIAN-Europe, die zich inzet voor destigmatisering en rechten van mensen met psychische aandoeningen.

Dit jaar staat de uitdaging in het teken van de inaugurale vaarschema’s van het nieuwe vlaggenschip Norwegian Luna. Samen willen de deelnemers in totaal ruim 65.000 zeemijlen, zo’n 120.000 kilometer, afleggen. Een ambitieus doel, maar haalbaar wanneer de sector de krachten bundelt.

Deelnemers doen mee via de gratis Wellbeing+ app. Na het downloaden kunnen zij de NCL Challenge (Organization Code: NCLWALK2025) selecteren, hun fitness-tracker of smartphone koppelen en direct beginnen met het tellen van stappen. Naast het sportieve element ontstaat er een actieve community, waarin reisagenten ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s, het NCL-team en experts op het gebied van mentale gezondheid.

Naast de gezondheidswinst en de maatschappelijke bijdrage, wachten er ook prijzen en speciale acties op de meest actieve wandelaars. Onder meer een cruise voor twee personen in een balkonhut in 2026, inclusief het More At Sea-vakantie-upgrade, wordt verloot onder de deelnemers.



Met de Walk for Wellness onderstreept NCL zijn betrokkenheid bij de reisbranche en biedt het reisagenten een laagdrempelige manier om niet alleen het eigen welzijn te versterken, maar ook een goed doel te steunen en inspiratie op te doen voor de verkoop van Caribische cruises.

Aanmelden kan hier: https://trade.ncl.com/caribbean