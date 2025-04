Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises presenteren een nieuwe verkoopstructuur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Deze nieuwe structuur maakt het mogelijk om de merken optimaal te positioneren met het oog op de omvangrijke uitbreiding van hun vloot in de komende jaren.

De EMEA-verkoopteams van beide merken staan onder leiding van Gabriella Fonzo, die nu de nieuwe functie van Senior Director Sales voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika voor zowel Oceania Cruises als Regent Seven Seas Cruises bekleedt. Fonzo legt verantwoording af aan Steve Odell, die in maart werd benoemd tot Senior Vice President International and Consumer Sales van de twee merken.

Direct onder Fonzo vallen:

• Riet Goetschalckx, Sales Director – België, Nederland, Luxemburg en Zuid-Afrika, Oceania Cruises

• Marcel von Rotz, Senior Manager Sales – Benelux, Noord-Europa en Zuid-Afrika, Regent Seven Seas Cruises

• Maik Schlueter, Business Development Director – Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, Oceania Cruises

• Sabine Franz, Senior Business Development Manager – Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, Regent Seven Seas Cruises

• Alessandra Cabella, bevorderd tot Senior Business Development Manager – Zuid-Europa en het Midden-Oosten, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises en Noord-Europa Oceania Cruises

“Met veel plezier mag ik deze nieuwe verkoopstructuur voor onze uitermate belangrijke markten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika aankondigen. Met deze nieuwe opzet zijn wij beter in staat om onze positie als marktleider in het luxe en ultraluxe segment te behouden,” vertelt Steve Odell, Senior Vice President International and Consumer Sales, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises. “Binnen onze teams hebben we de beschikking over uitzonderlijke talenten en door deze samenwerking kunnen we best practices delen. Dit maakt dat wij onze gewaardeerde reispartners nog beter kunnen ondersteunen. Door deze strategische samenwerking profiteren beide merken van de toenemende vraag naar luxe cruises en kunnen we de sterke punten van ons team, dat binnen de sector toonaangevend is, volledig benutten. Ik kijk uit naar wat Gabriella samen met het hele team zal realiseren.”

Deze stap komt op het moment dat beide rederijen zich opmaken voor de komst van nieuwe schepen: Oceania Allura™ in juli 2025, Regents eerste schip van de nieuwe generatie – Seven Seas Prestige® in 2026, plus het eerste Project Quattro-schip van Oceania Cruises, dat naar verwachting in 2027 van stapel zal lopen.

“Voor mij is deze nieuwe functie een grote eer, zeker nu we aan de vooravond van een bijzondere periode voor zowel Oceania Cruises als Regent Seven Seas Cruises staan,” zegt Gabriella Fonzo, Senior Director of Sales voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika van Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises. “Ik werk al 22 jaar in deze branche, waarvan 13 bij Regent, en kan niet wachten tot ik samen met de verkoopteams van beide merken deze twee rederijen, elk toonaangevend in hun klasse, een stap vooruit mag helpen en onze onmisbare reispartners mag ondersteunen bij de verkoop van nog meer luxe cruises.”