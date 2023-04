Oman wordt gastland van ITB Berlijn in 2024

Deel dit artikel

De volgende editie van ‘s werelds grootste reisbeurs, ITB Berlijn, zal worden gehouden in het sultanaat Oman. In 2024 zal de bestemming in het zuiden van het Arabische schiereiland centraal staan als het officiële gastland van ITB Berlijn – zo hebben het Ministry of Heritage & Tourism Sultanate of Oman en de Messe Berlin aangekondigd.

‘ITB Berlijn is een sterk platform waar we de diversiteit van het ruime aanbod dat Oman te bieden heeft in de groeiende toeristische sector onder de aandacht kunnen brengen,’ liet de minister van Erfgoed en Toerisme van het Sultanaat, Salim Al Mahrouqi, weten. ‘We zijn verheugd dat het Sultanaat Oman het gastland zal zijn in 2024. Onze vastberadenheid is om de internationale reisindustrie een indrukwekkende en duurzame ervaring te bieden, die alle zintuigen zal prikkelen en aan alle verwachtingen zal voldoen.’

Als gastland van ITB Berlijn 2024 zal Oman onder meer het feestelijke openingsgala op 4 maart 2024 in CityCube Berlijn organiseren en de vakbezoekers van 5 tot 7 maart 2024 een gevarieerd programma van evenementen presenteren.

‘Oman is al vele jaren sterk aanwezig op ITB Berlijn en we zijn zeer onder de indruk van het toeristische aanbod en de diversiteit van de bestemming,” benadrukt David Ruetz, Senior Vice President van Messe Berlin. “We zijn blij dat we met het Sultanaat zo’n aantrekkelijke partner voor de beurs van volgend jaar hebben binnengehaald.’

Beeld T. Schneider / Shutterstock.com

Auteur Rahanna van Stapele