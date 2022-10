Onderzoek easyJet: Overheid doet te weinig voor luchtvaartverduurzaming

Deel dit artikel

Vandaag kondigt easyJet de resultaten aan van een nieuw consumentenonderzoek, waarin Nederlandse consumenten hun mening delen over luchtvaartverduurzaming. Hieruit blijkt dat driekwart van de Nederlanders (75%) graag wil vliegen zonder uitstoot, en bijna twee derde (63%) bereid is om daar ook meer voor te betalen.

Verduurzaming heeft de aandacht van de Nederlandse consument, maar de luchtvaartsector schiet nog te kort: bijna driekwart van de respondenten (71%) vindt namelijk dat luchtvaartmaatschappijen sneller stappen moeten laten zien bij het ontwikkelen van uitstootvrije vliegtuigen. easyJet presenteerde afgelopen week zijn eigen routekaart naar netto nul emissies tegen 2050, met een focus op nieuwe technologie. Het consumentenonderzoek is in september 2022 uitgezet onder circa 1,000 Nederlanders en uitgevoerd in samenwerking met YouGov.

Vliegen nog steeds in smaak

Hoewel Nederlandse consumenten duurzaamheid belangrijk vinden, laat het onderzoek ook zien dat zij nog steeds van plan zijn om te blijven vliegen de komende jaren. Ruim de helft van de respondenten (52%) heeft niet actief de hoeveelheid die ze vliegen verminderd als gevolg van bezorgdheid over de milieu-impact. Bovendien lijkt vliegschaamte minder voorkomend te zijn dan gedacht. Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten (52%) ervaart namelijk geen schuldgevoel als ze vliegen, en een bijna even grote hoeveelheid (50%) laat weten van plan te zijn over de komende twee jaar weer met het vliegtuig op vakantie te gaan.

Rol van de overheid

Om verduurzaming van de luchtvaart te realiseren, hebben we de hele sector nodig. De branche kan niet enkel op eigen kracht de nodige investeringen maken voor de toekomst. Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) vindt dan ook dat de overheid niet genoeg doet voor luchtvaartverduurzaming (bijvoorbeeld strengere regels en subsidieverlening). Ruim een kwart van de respondenten (26%) vindt zelfs dat overheden en regelgevers het voortouw moeten nemen als het gaat om verduurzaming.

William Vet (Country Manager easyJet Nederland): “easyJet legt zelf het pad naar een duurzame luchtvaart met de onlangs aangekondigde routekaart naar netto-nul emissies. Maar ook deze ambitieuze plannen moeten kunnen rekenen op ondersteuning van de overheid. Daarom roept easyJet de Nederlandse overheid op om een actieve rol te nemen in luchtvaartverduurzaming en de inkomsten van belastingen zoals de vliegbelasting in te zetten voor verdere verduurzaming van de sector. Geef daarnaast financiële prikkels voor de ontwikkeling van CO2-vrije technologie, zoals vliegen op waterstof. En op Europees niveau blijven we aandringen op een gemeenschappelijk Europees luchtruim.”

Wat betreft de vliegbelasting vindt 26% van de respondenten dat de inkomsten hiervan moeten worden toegekend aan duurzame luchtvaartinitiatieven. Daarnaast vindt 23% van de respondenten dat vliegbelasting geheven moet worden naar gelang de lengte van de vlucht – hoe langer de vlucht (hoe meer uitstoot), hoe meer men zou moeten betalen.

De belangrijkste stappen voor verduurzaming

Veel Nederlanders zullen dus blijven kiezen voor reizen met het vliegtuig. Maar om dit op verantwoordelijke wijze voor toekomstige generaties mogelijk te maken, is er een aanzienlijke omslag nodig. Nederlandse consumenten denken dat de volgende initiatieven effectief zijn om de luchtvaart te verduurzamen:

• 40% van de respondenten is voorstander van duurzame luchtvaartbrandstof (zoals bio-kerosine en andere vormen van niet fossiele brandstoffen);

• 37% vindt de ontwikkeling van uitstootvrije vliegtuigen belangrijk;

• 26% staat achter optimalisatie van het internationale luchtruim (beter inrichten van het luchtruim zodat maatschappijen kortere routes kunnen vliegen);

“easyJet zet fors in op bovenstaande initiatieven. De luchtvaartmaatschappij werkt met verscheidene partners, zoals Airbus en Rolls-Royce, aan de ontwikkeling van uitstootvrije vliegtuigen op basis van waterstoftechnologie. De inzet van duurzame luchtvaartbrandstof speelt ook een belangrijke rol in het verlagen van de CO2-uitstoot voor easyJet, en de luchtvaartmaatschappij heeft voor de komende vijf jaar alle benodigde SAFs gecontracteerd. Daarnaast is de maatschappij al jaren een uitgesproken voorvechter van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Single European Sky), wat de ambitie heeft om een CO2-reductie van 10 procent te realiseren.”

Author Sharon Evers