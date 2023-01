Onderzoek Internationale Vakantiemonitor: consument wil niet besparen op reizen

Deel dit artikel

De internationale bezoeker droomt van langere vakanties en is vooralsnog niet van plan vakanties te schrappen in 2023, zo blijkt uit de resultaten van de Internationale Vakantiemonitor.

80% van de ondervraagden, afkomstig uit Nederland, Duitsland, België, Franrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, geeft aan een vakantie intentie te hebben voor dit jaar. 25% van de ondervraagden geeft aan daadwerkelijk al een vakantie geboekt te hebben.

Het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat stijgt licht in 2023. Waar in 2022 nog 11% meer mensen op vakantie ging in eigen land, stijgt dat percentage naar verwachting in 2023 met +2% naar 13% ten opzichte van 2019 Ondervraagden uit het onderzoek geven aan dat flexibele voorwaarden, verblijf op een rustige plek en stijgende prijzende de belangrijkste factoren zijn bij het kiezen van een vakantiebestemming dit jaar.

Jos Vranken, algemeen directeur, NBTC: “We gaan in 2023 verder richting volledig herstel van internationaal toerisme. Dat is positief nieuws voor de bestemming Nederland en de toeristische sector. Herstel in volume is echter niet ons primaire doel; NBTC zet in op duurzame ontwikkeling van toerisme. Duurzaam herstel komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een veranderende mix van bezoekers. Gasten die bewust kiezen af te wijken van de massa, die duurzamer reizen, langer in Nederland verblijven en bijdragen aan de lokale economie. Het is nog te vroeg om een trend te signaleren maar de eerste uitkomsten van de Internationale Vakantiemonitor en prognose wijzen wel in die richting.”

Het herstel van het inkomend verblijftoerisme gaat volgens de verwachtingen van NBTC dit jaar richting het niveau van 2019 (92%). De verwachting is dat ongeveer 6,4 miljoen Duitsers dit jaar in Nederland zullen verblijven voor vakantie of zakelijk bezoek. Duitsland is daarmee in 2023 het enige land dat qua aankomsten in Nederland boven het niveau van 2019 uitkomt. Aankomsten vanuit het Verenigd Koninkrijk blijven ten opzichte van andere Europese landen significant achter (-25% ten opzichte van 2019).

Vranken: “We zien dat mensen heel graag willen blijven reizen, de intentie om in 2023 op vakantie te gaan is hoog. Echter, inflatie, energieprijzen, het consumentenvertrouwen en corona, maken het lastiger te voorspellen of mensen hun vakantie intentie ook daadwerkelijk omzetten in een boeking.”

Author Sharon Evers