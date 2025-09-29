Op vrijdag 31 oktober wordt Hotel Figi in Zeist het epicentrum van Noord-Amerikaanse reisinspiratie. De USA-Canada Experience workshop belooft een dag vol ontdekkingen, informatie en inspiratie die jouw kennis van de Noord-Amerikaanse vakantiemogelijkheden naar nieuwe hoogtes tilt.

Tijdens deze dag ontmoet je meer dan 20 experts die hun insider-tips en highlights met jou delen. Hun verhalen, tips en directe toepasbare kennis geven jou concrete handvatten om jouw klanten nóg beter te adviseren.

De aanwezige partners zijn:

American Airlines

Brand USA

Cruise America & Canada RV Rentals

Destination Toronto

Edmonton & Jasper

Experience Kissimmee

Explore Fairbanks

Fraserway RV Rentals

Grapevine Convention & Visitors Bureau

Icelandair

Ottawa Tourism

Philadelphia and the Countryside of Philadelphia

Rocky Mountaineer

State of Washington and Visit Seattle

Tourism Calgary

Tourism Jasper

Tourism Yukon

Travel Portland & Travel Oregon

Travel Texas

VIA Rail Canada

Westjet

Naast kennis en inspiratie biedt de USA-Canada Experience volop gelegenheid tot netwerken. Tijdens de dag is er ruimte voor persoonlijke gesprekken met leveranciers, en de dag wordt afgesloten met een borrel en natuurlijk ontbreekt de traditionele quiz met fantastische prijzen ook niet.

Kortom: deze workshop is dé kans om jouw expertise in Noord-Amerika uit te breiden, je netwerk te versterken en geïnspireerd naar huis te gaan met boordevolle ideeën. Schrijf je dus snel in en ontdek waarom Noord-Amerika ook in 2026 dé bestemming blijft waar reizigers van dromen!

Schrijf je hier in