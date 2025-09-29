Op vrijdag 31 oktober wordt Hotel Figi in Zeist het epicentrum van Noord-Amerikaanse reisinspiratie. De USA-Canada Experience workshop belooft een dag vol ontdekkingen, informatie en inspiratie die jouw kennis van de Noord-Amerikaanse vakantiemogelijkheden naar nieuwe hoogtes tilt.
Tijdens deze dag ontmoet je meer dan 20 experts die hun insider-tips en highlights met jou delen. Hun verhalen, tips en directe toepasbare kennis geven jou concrete handvatten om jouw klanten nóg beter te adviseren.
De aanwezige partners zijn:
- American Airlines
- Brand USA
- Cruise America & Canada RV Rentals
- Destination Toronto
- Edmonton & Jasper
- Experience Kissimmee
- Explore Fairbanks
- Fraserway RV Rentals
- Grapevine Convention & Visitors Bureau
- Icelandair
- Ottawa Tourism
- Philadelphia and the Countryside of Philadelphia
- Rocky Mountaineer
- State of Washington and Visit Seattle
- Tourism Calgary
- Tourism Jasper
- Tourism Yukon
- Travel Portland & Travel Oregon
- Travel Texas
- VIA Rail Canada
- Westjet
Naast kennis en inspiratie biedt de USA-Canada Experience volop gelegenheid tot netwerken. Tijdens de dag is er ruimte voor persoonlijke gesprekken met leveranciers, en de dag wordt afgesloten met een borrel en natuurlijk ontbreekt de traditionele quiz met fantastische prijzen ook niet.
Kortom: deze workshop is dé kans om jouw expertise in Noord-Amerika uit te breiden, je netwerk te versterken en geïnspireerd naar huis te gaan met boordevolle ideeën. Schrijf je dus snel in en ontdek waarom Noord-Amerika ook in 2026 dé bestemming blijft waar reizigers van dromen!