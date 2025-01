Jij gunt je klanten toch ook iets bijzonders? Overweeg eens een riviercruise van Destin Riviercruises! Wij verwelkomen al ruim 50 jaar talloze passagiers aan boord van onze riviercruiseschepen en bieden jouw klant de mogelijkheid om te kiezen uit de mooiste en meest complete vloot van Nederland, welke bestaat uit prachtige 5-sterren luxe hotelschepen.

Bestemmingen wereldwijd

Deze varende hotels nemen jouw klant mee over de hele wereld. Zowel binnen als buiten Europa vind je bij ons een uitgebreid aanbod: natuurlijk boek je er cruises over bekende rivieren als de Donau en de Rijn & Moezel, maar heb je wel eens gedacht aan een riviercruise over de Seine, Douro, Rhône & Saône of Oostzee? Buiten Europa vaar je met de mooiste boutiqueschepen over de Mekong, Amazone, Ganges of Mississippi.

Comfort en kwaliteit staan centraal

Aan boord van onze schepen vind je de allermooiste restaurants, sfeervolle salons, ruime kamers met panorama schuifpui en Frans balkon en royale suites met een privé verandabalkon. Naast het ontspannen leven aan boord is een riviercruise de meest comfortabele manier om nieuwe landen, culturen en mensen te leren kennen. Destin Riviercruises biedt haar gasten dan ook de mogelijkheid om deel te nemen aan interessante excursies. Van stadswandelingen door indrukwekkende hoofdsteden tot bezoeken aan pittoreske historische dorpjes of boeiende musea, ontdekkingstochten in de natuur en culinaire verrassingen uit de regio, elk uitstapje is uniek en onvergetelijk!

Waarom Destin Riviercruises?

Kies uit 21 schepen, 22 rivieren en meer dan 50 afvaarten

Geen wachttijden aan de telefoon

Binnen 24 uur reactie op je aanvraag

Advies op maat

Uitgebreide reisbescheiden voorafgaand aan de reis

Onze Travel Consultants zijn ervaringsdeskundigen

Bekijk hier het complete reisaanbod van Destin Riviercruises.