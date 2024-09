Advertorial

Ontdek de wonderen van Jordanië, waar oude geschiedenis en adembenemende landschappen samenkomen voor een onvergetelijk avontuur. De UNESCO Werelderfgoedlocaties van Jordanië bieden een rijke lappendeken van culturele en historische schatten, elk met hun eigen verhaal.

Begin je reis in Petra, de rozerode stad die in de kliffen van het zuiden van Jordanië is uitgehouwen. Deze oude Nabateese metropool, bekend om zijn gedetailleerde gevels en monumentale graven, is een architectonisch wonder en UNESCO Werelderfgoedlocatie. Verken de Siq, een indrukwekkende kloof die naar de beroemde Schatkamer leidt, en laat je overweldigen door de grootsheid van Petra.

Woestijnervaring

Ga vervolgens op avontuur in Wadi Rum, de “Vallei van de Maan,” beroemd om zijn surrealistische woestijnlandschap met uitgestrekte zandduinen en torenhoge rotsformaties. Deze UNESCO-site biedt een adembenemende woestijnervaring, ideaal voor jeeptochten of kameelritten, en biedt schitterende zonsondergangen die de hemel in gouden tinten schilderen.

As-Salt

In As-Salt ervaar je een mix van Ottomaanse, Mamelukse en Arabische architectuurstijlen. Het goed bewaarde erfgoed van As-Salt, erkend door UNESCO, nodigt je uit om door de historische straten en traditionele markten te dwalen, waar je een glimp opvangt van Jordanië’s rijke verleden.

Omajjadenperiode

Ontdek Quseir Amra, een woestijnkasteel uit de 7e eeuw, beroemd om zijn levendige fresco’s die het dagelijks leven en jachtscènes uitbeelden. Deze UNESCO-locatie benadrukt de artistieke prestaties van de Omajjadenperiode en voegt een bijzondere dimensie toe aan je reis.

Verken Um Er-Rasas met zijn Romeinse ruïnes en verfijnde mozaïeken, en Umm Al-Jimal, bekend als de “Zwarte Stad”, met zijn oude basaltstenen bouwwerken. Elke locatie biedt fascinerende inzichten in de vroege geschiedenis van Jordanië.

Johannes de Doper

Bezoek de Doopplaats aan de Jordaan, een heilige plek waar velen geloven dat Johannes de Doper Jezus heeft gedoopt, en ervaar de serene sfeer die uitnodigt tot bezinning.

Rond je Jordaanse avontuur af met culinaire hoogstandjes – proef Mansaf, het traditionele gerecht van lamsvlees in yoghurtsaus. Beleef As-Samer, een bruisende culturele voorstelling met traditionele Jordaanse dans en zang. Deze levendige traditie verbindt generaties in een vrolijke uiting van lokale cultuur.

De UNESCO Werelderfgoedlocaties van Jordanië beloven een buitengewone reis door geschiedenis, cultuur en natuurlijke schoonheid. Ontdek vandaag nog de magie van Jordanië!