Ontwikkelingen in Europa-Park: “De familie Mack zit nooit stil”

Een echt familiebedrijf, meer dan 100 attracties, ruim 5,7 miljoen bezoekers per jaar, al zeven keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld en in 2019 opende het een gloednieuw waterpark. We hebben het over Europa-Park in Duitsland.

Travelpro was vorige maand in de parken te vinden en spreekt met Henk Groenen (verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en sales van Europa-Park in de Benelux) over de laatste nieuwtjes.

Henk: “Naast de exploitatie van ons eigen attractiepark is MACK Rides, ons moederbedrijf, een van de vijf grootste achtbaanbouwers ter wereld. Op dit moment zijn er maar liefst 180 achtbanen over de hele wereld van MACK Rides in bedrijf. Ook de nieuwste achtbanen in de Efteling (Max & Moritz) en Plopsaland in België (The Ride to Happiness) komen uit onze fabriek. Europa-Park bestaat uit achttien verschillende themagebieden, waarvan er vijftien zijn gethematiseerd als Europees land. In 1981 opende het eerste themagebied Italië. In 2023 wordt het eerste gedeelte van een nieuw gebied geopend dat in het teken zal staan van Kroatië, met een spectaculaire achtbaan. Daar kijk ik heel erg naar uit. In 2019 ontvingen we maar liefst 5,7 miljoen bezoekers. Helaas kregen we allemaal te maken met een pandemie en daalde het aantal bezoekers vorig jaar naar 3,5 miljoen. De vooruitzichten voor dit jaar zijn top, we zullen er wellicht nog iets onder blijven maar we gaan weer richting de bezoekersaantallen van 2019.”

Author Dylan Cinjee