Eind vorig jaar sprak Travelpro met radio-dj en groot Disney-liefhebber Michiel Veenstra over een bijzondere reis naar Los Angeles en Disneyland. Na het grote succes van deze reis in het voorjaar van 2023, kondigt D-tales, de Nederlandstalige Disney podcast, in samenwerking met Florivida twee vervolgreizen aan naar Los Angeles in februari 2024.

In het spoor van Walt Disney’s erfenis, zullen deelnemers unieke locaties bezoeken, waaronder een exclusief bezoek aan de Walt Disney Studio’s, die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Walt Disney

“De rijke geschiedenis en inspiratie van Disney zijn overal in Los Angeles te vinden”, zegt Michiel. “Met deze reizen bieden we een unieke kans om Walt Disney’s wereld op een persoonlijke en intieme manier te ervaren. De reis van afgelopen voorjaar was zo’n succes dat we in 2024 dubbel zoveel Disney-liefhebbers de kans willen bieden deze uniek plekken samen te bezoeken.”

Disneyland

Naast een bezoek aan de Walt Disney Studio’s, zullen deelnemers ook andere historische Disney-locaties in en rond Los Angeles bezoeken, zoals de eerste studio van Walt Disney, zijn favoriete hang-outs en de draaimolen in Griffith Park, de inspiratiebron voor Disneyland. Natuurlijk zal ook een bezoek aan het originele Disneyland, door Walt zelf ontworpen, niet ontbreken. “Tijdens speciale wandeltours leren we Disneyland zien door de ogen van Walt”, voegt Michiel toe.

D-tales

D-tales is al sinds 2016 de enige echte Nederlandstalige podcast over Disney, waarin hosts Michiel Veenstra, Jorn Jokker en Ralf Verhoef wekelijks voor duizenden luisteraars het laatste Disney-nieuws bespreken.

Wil je het interview teruglezen met Michiel Veenstra? Dat kan hieronder.

Foto: Jorn Jokker, Ralf Verhoef en Michiel Veensta.