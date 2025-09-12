Het Europees Parlement heeft deze week gestemd over de wijziging van de Pakketreizenrichtlijn (Package Travel Directive, PTD). De European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA), de belangenorganisatie van reisagenten en touroperators, is positief over de voortgang, maar maakt zich ook zorgen over enkele punten die nog niet goed zijn opgelost.

“De stemming van vandaag is een stap in de goede richting, maar we kunnen ons geen half werk veroorloven. Als Europa het vertrouwen van reizigers wil versterken en de toeristische sector wil ondersteunen, moet de uiteindelijke richtlijn bronnen van verwarring en versnippering wegnemen. De triloogonderhandelingen zijn het moment om het goed te doen: duidelijke regels, echte harmonisatie en bescherming die zowel sterk is voor reizigers als werkbaar voor MKB’s”, aldus Frank Oostdam (voorzitter ECTAA).

Nieuwe regels kunnen zorgen voor verwarring

Een belangrijk punt van zorg voor ECTAA is dat lidstaten nu hun eigen regels kunnen maken voor vooruitbetalingen (betalen voor een reis voordat die plaatsvindt). ECTAA waarschuwt dat dit kan leiden tot verschillende regels in elk EU-land. Dit maakt het voor reisbedrijven die in meerdere landen actief zijn moeilijker om te werken en kan extra kosten en administratieve rompslomp veroorzaken.

Problemen met de nieuwe ’24 uur’ regel

Daarnaast is er bezorgdheid over een nieuwe regel die zegt dat een reis binnen 24 uur kan worden gewijzigd. ECTAA maakt zich zorgen dat deze nieuwe definitie de grens tussen een pakketreis en losse reisdiensten verwarrend maakt. Dit kan voor consumenten en reisbedrijven leiden tot misverstanden en onverwachte veranderingen in contracten of prijzen.

Onderhandelingen over de definitieve tekst

De volgende stap is de zogenoemde triloogonderhandelingen, waar vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten samen de laatste details van de wet bespreken. ECTAA hoopt dat deze gesprekken de resterende zorgen kunnen oplossen, zodat er een goed evenwicht is tussen reizigersbescherming en de werkbaarheid voor kleine bedrijven.

Oproep voor betere bescherming van reizigers

ECTAA vindt ook dat er meer gedaan moet worden om de bescherming van reizigers te verbeteren. De organisatie vindt dat de regels voor terugbetalingen en bescherming tegen faillissement beter moeten worden afgestemd op de Pakketreizenrichtlijn, zodat alle reizigers in de EU dezelfde bescherming krijgen.