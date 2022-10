Deel dit artikel

Nadine Derikx (ZRA bij The Travel Club) onderzoekt momenteel of een permanente verhuizing naar Ibiza iets voor haar is, waar ze sinds februari van dit jaar vooralsnog tijdelijk verblijft. Travelpro spreekt haar over haar plannen, haar leven op het Spaanse eiland en haar reisbureau.

Op de vraag waarom ze huis en haard in Nederland wil verlaten, antwoordt Nadine: “Ik ben klaar in Nederland en voel me er niet meer thuis. Er wonen 17 miljoen betweters in het land en er is totaal geen respect meer voor elkaar. Natuurlijk mag ik niet iedereen over één kam scheren, maar zo zie en voel ik het wel. Op Ibiza mag ik zijn wie ik ben en is er geen vooroordeel, dat vind ik heel erg fijn. Dat gevoel heb ik in Nederland al jaren niet meer gehad.”

Waarom naar Ibiza?

“In juni 2012 ben ik voor de allereerste keer op Ibiza geweest en vorig jaar twee keer, dus eigenlijk was ik er niet eens zo heel vaak geweest voor ik er naartoe verhuisde. Toen ik vorig jaar weer voet op Spaanse bodem zette, voelde ik me er direct thuis. Ik was er in mijn eentje en twee weken lang. Maar het voelde als een maand. Op een positieve manier. Dat gevoel had ik nog nooit gehad en wilde ik eigenlijk ook niet meer loslaten. Ik had eerder ook al nagedacht waar ik me ergens in het buitenland thuis zou gaan voelen en op het Spaanse vaste land waren er ook een paar plekjes, maar na mijn verblijf vorig jaar op Ibiza wist ik het eigenlijk al. Dat gevoel werd nogmaals bevestigd nadat ik in september nog een keer terug ben geweest, toen wist ik het 100% zeker. Ik ben hier thuis.”

