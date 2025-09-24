De Visit USA Roadshow is weer in volle gang. Met maar liefst 150 aanmeldingen van reisagenten, verdeeld over drie dagen, kan er een recordopkomst genoteerd worden. Gisteren was de aftrap in het mooie kantoor van Tioga Tours in Zwolle. Travelpro was erbij en sprak met Rianne van der Linden (Boardmember & Secretary office Visit USA the Netherlands).

Het aantal aanmeldingen toont aan dat er vanuit de reisagenten nog steeds voldoende interesse is om zich te laten informeren en inspireren, en dat er duidelijk nog steeds vraag is naar de Verenigde Staten, ondanks dat de bestemming soms negatief in het nieuws komt. Rianne: “Dat is direct een goede tip voor klanten. Het Amerika dat je op social media en op tv ziet, is echt wel anders dan het Amerika als vakantieland. Laat je dus niet teveel leiden door social media, maar ga juist naar de reisagent, ga naar de touroperator. Ga het gesprek aan met de experts.”

Positieve verhalen

Dit jaar heeft Visit USA besloten om een extra dag aan de roadshow toe te voegen. “Dat heeft direct goed uitgepakt. 24 partners doen mee om in totaal 150 reisagenten kennis te laten maken met het aanbod in of naar de Verenigde Staten. In vergelijking met een paar maanden geleden zien we dat het aantal boekingen weer aantrekt. Wat ook heel fijn is, is dat de afgelopen zomer veel Nederlanders gewoon op vakantie zijn geweest naar Amerika en allemaal terugkomen met positieve verhalen. Zelf ben ik ook twee keer naar Amerika geweest dit jaar en ik ben nog nooit zo makkelijk het land binnengekomen. De locals zijn nog steeds vriendelijk, de Grand Canyon is nog steeds de Grand Canyon en de muziek in het zuiden klinkt nog steeds hetzelfde.”

Misverstand

“Bovendien is er vaak een misverstand dat er nu meer regels zouden gelden bij het binnenkomen van de Verenigde Staten”, laat Rianne weten. “De reisregels voor de VS zijn niet anders dan vijf of tien jaar geleden. De voorwaarden zijn helder: zolang reizigers beschikken over geldige reisdocumenten en een ESTA of visum, is er niets aan de hand.”

Voordelige dollar

Hoewel de ESTA duurder wordt, van $21, naar $40, staat de dollarkoers op dit moment laag, een voordeel voor Nederlandse reizigers. “Dit gunstige tarief vertaalt zich direct naar voordelen voor de klant: zo zijn retourtickets naar New York al beschikbaar voor €600 en worden ook de prijzen voor autohuur voordeliger. Aangezien de auto dé manier is om Amerika te zien, is dit een belangrijk verkooppunt. Dat gaan we ongetwijfeld terugzien in het aantal last minute-aanvragen voor mensen die willen overwinteren in Florida of juist al de vakantie gaan plannen voor volgend jaar.”

Natuur

De roadshows markeren vaak het startpunt van een drukke periode. “Het is belangrijk dat reisagenten naar huis gaan met frisse energie en nieuwe inspiratie. Tijdens de roadshow worden er geen specifieke bestemmingen in de spotlight gezet, maar de natuur blijft een constante focus. Dit is traditioneel de grootste trekpleister voor Nederlanders, omdat het zo verschilt van wat wij in Nederland kennen. De mogelijkheid om met de auto de natuur in te gaan, te wandelen of wildlife te spotten, blijft onverminderd aantrekkelijk in het hele land.”

Prijzen

Naast een dosis inspiratie en een heerlijke Amerikaanse BBQ werden er ook leuke prijzen weggeven aan de deelnemende reisagenten. De komende dagen is de roadshow nog te vinden in Rotterdam en in Eindhoven.