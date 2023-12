Een groep studenten van de Hogeschool Ede werkt op dit moment aan een project voor TRAVel Media, uitgeverij van onder meer Travelpro en TravMagazine. Wil jij deze studenten graag helpen? Vul dan de enquête in.

“Het doel van dit onderzoek is om de lezers beter te begrijpen en te ontdekken hoe TRAVel Media de vakinformatie op een duurzamere manier kan verspreiden. Wij willen graag uw mening horen over de vakbladen en de manier waarop u informatie verkrijgt over uw branche. Uw feedback is van onschatbare waarde en zal ons helpen om betere beslissingen te nemen”, aldus de studenten.

“Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. We waarderen uw tijd en moeite enorm.”