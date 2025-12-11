Van 5 t/m 7 februari 2026 worden de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch omgetoverd tot de festivalvloer van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een sfeervolle mix van inspiratie, advies en entertainment.



Als onderdeel van de VvKR presenteert Orange Africa Travel zich aan het publiek met kleinschalige, persoonlijke en puur Afrikaanse reiservaringen die reizigers verbinden met natuur, cultuur en lokale gemeenschappen.

Reizen die Afrika voelbaar maken

Orange Africa Travel is gespecialiseerd in maatwerkreizen naar uiteenlopende Afrikaanse landen, van savannes en woestijnen tot regenwouden en kustgebieden. De organisatie werkt nauw samen met lokale partners, wat zorgt voor authentieke ervaringen die verder gaan dan de bekende highlights. Hun reizen onderscheiden zich door kleinschaligheid, respect voor natuur en cultuur en een diepgewortelde passie voor het continent.

“Afrika is geen bestemming die je alleen ziet, je moet het ervaren,” zegt Jan van Woerden van Orange Africa Travel. “De geuren, de stilte, de mensen en het landschap vormen samen een gevoel dat je bijblijft. Op het Vakantie Festival willen we bezoekers laten ontdekken dat Afrika niet alleen groots, maar ook dichtbij en toegankelijk kan zijn.”

Een betekenisvolle toevoeging aan de festivalbeleving

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Orange Africa Travel een warme, pure dimensie naar het evenement. “Ze nemen bezoekers mee naar de ziel van Afrika. De rust, het ritme en de verhalen die ze delen, raken mensen op een manier die past bij wat wij willen uitstralen.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, ziet hun deelname als een versterking van het kleinschalige karakter binnen de reisbranche. “Met Orange Africa Travel laten we zien hoe waardevol betrokken en gespecialiseerde reisorganisaties zijn. Hun persoonlijke aanpak en respect voor het continent voegen veel toe aan de diversiteit van ons festival.”



Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.