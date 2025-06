‘I’m the godmother’, roept ze enthousiast én trots. De Amerikaanse actrice Drew Barrymore is, zoals we dat in Nederland zeggen, de doopmoeder van het gloednieuwe schip van MSC Cruises: MSC World America, en iedereen mag het weten. Ze is trouwens niet de enige ster aan boord…

Drew Barrymore, maar ook acteur Orlando Bloom, zangeres Gloria Estefan en singer-songwriter en acteur Marc Anthony en heel veel andere genodigden, waaronder Travelpro’s Sharon Evers, mogen als allereerste de gloednieuwe MSC World America betreden. Dit schip is de tweede in haar soort, na MSC World Europa komt zij en na haar staan er nog twee van deze prachtexemplaren van ‘world class’ op het programma. Het enige verschil tussen beide schepen is dat MSC World America zich iets meer op – what’s in a name – de Amerikaanse markt richt.



Vrouwelijke rondingen

Bij aankomst kan je niet om haar heen: ze is adembenemend, groot en oogt extra vrouwelijk door haar curves. Niet alleen prachtig van buiten, maar ook van binnen. Dat is me al duidelijk. Aan alles voel je dat deze inauguratie een bijzondere gaat worden. Ik loop genietend naar mijn cabin op de negende verdieping, het is een buitenhut met een fijn balkon dat een geweldig uitzicht geeft op de imposante skyline van Miami; de standplaats van deze grande dame. Detail: MSC opende op dezelfde dag als de inauguratie van MSC World America haar nieuwe PortMiami, ’s werelds grootste cruiseterminal in Miami die ruimte biedt aan drie aangemeerde schepen tegelijkertijd, wat weer staat voor 36.000 passagiers per dag.



Sterrenschip

Terug naar het schip: als ik mijn cabin verlaat om het schip verder te verkennen, loop ik Lana tegen het lijf. Zij is mijn cabin steward voor de komende tijd en bij haar kan ik voor alles terecht, dat verzekert ze me. Terwijl ik het gangenstelsel van het cruiseschip ontdek, want het is voor mij alweer een tijdje geleden dat ik heb gecruised, merk ik dat ik zo’n typische enthousiaste kriebel in mijn lijf voel. Ik huppel nog net niet over het schip. Meer mensen moeten dat gevoel hebben, want overal hoor en zie ik lachende mensen, vrolijk personeel en voel ik een tikkie ‘excitement’. Dat blijkt ook als ik later een iced coffee wil gaan drinken bij Coffee Emporium, zo’n typisch Italiaans koffietentje, en ik even niet naar binnen kan, omdat Orlando Bloom mij voor is, en de beste man zonder enige adoratie van anderen ook iets wil drinken. Buiten de deur raak ik aan de praat met een Amerikaans stel, zij vertelt enthousiast over hun cruise-ervaringen en wat ze bijzonder aan dit schip vindt en hij valt haar bij, maar weet extra te scoren door te vertellen dat Gloria Estefan die avond komt optreden en Marc Anthony over een paar uur een shop aan boord gaat openen. Het enige wat ik kan zeggen is: ‘Oh my…’.



Tikkie Nederlands

Ik dwaal verder over het schip en ga van dek naar dek, maar laat vooral mijn zintuigen haar werk doen. Een paar feitjes: MSC World America telt 22 dekken, is meer dan 47 meter breed, heeft 2.614 hutten, meer dan 40.000 m² aan openbare ruimtes en biedt ultramoderne faciliteiten. Je begrijpt dat het onmogelijk is om alles ‘even’ te bekijken. Ik begin op het bovenste dek, waar The Harbor is gevestigd, officieel voor kinderen, maar onofficieel een gedeelte voor iedereen die zich weer écht jong wil voelen. Waar je kunt klimmen in het High Trail-parcours, kunt afdalen op de tokkelbaan, kunt laten lanceren dwars door waterglijbaan en van andere waterpret kunt genieten in het Aquapark of kunt schommelen op de Cliffhanger, die boven het water uitkomt. Leuk om te weten: de Cliffhanger is geïnspireerd op de Nederlandse A’DAM Lookout. Op hetzelfde dek in de MSC Sportplex vind je ook een basketbalveldje waar in de avond gereden kan worden in botsauto’s, een chill-plek voor jongeren en een LEGO-gedeelte en dan ben ik vast dingen vergeten, maar ‘vet’ is het wel. In The Harbor vind je ook leuke eettentjes waar je onder meer heerlijke empanadas kunt eten – inderdaad gecheckt! – en een droge glijbaan die je via allerlei kronkels zo uit de mond van een haai uitspuugt op de World Promenade, op dek 8 dus – uiteraard ook gecheckt.



Europe meets America

Dat brengt me meteen bij mijn persoonlijk favoriete plek: de deels openlucht World Promenade, met winkeltjes, bars en restaurants én een adembenemend uitzicht op de horizon. Als je ervoor kiest om bij Paxos te gaan eten of wat gaat drinken, dan zou je denken dat je ergens op een knus Grieks terras zit met een typische pergola, rijk begroeid met bloeiende Bougainville, en allerlei gezellig geroezemoes om zich heen. Als je een (goede!) kop koffie wil gaan drinken bij Coffee Emporium, dan krijg je de indruk dat je in Italië bent aangekomen. En als je een plekje bij de All-Stars Sports Bar hebt, dan krijg je die typische Amerikaanse vibe met ingelijste jerseys, vintage honkbalpetten en foto’s van legendarische sportmomenten aan de muren. De All Stars Sports Bar vind je trouwens niet op haar Europese zus, maar juist wel op de MSC World America. Volgens William Mate (Hoofd van Guest Experiences bij MSC) is het team diep in de belevingswereld van Amerikaanse vakantiegangers gedoken en die inzichten hebben geleid tot bewuste keuzes. Naast de Sports Bar is er bijvoorbeeld ook The Loft Comedy Club, een onmisbaar ingrediënt voor een avond vol Amerikaanse flair en humor. Applaus voor MSC dat ze zoveel werelden in één hebben weten te creëren op een relatief klein stukje schip. Bernie Stacker (Senior Vice President Shipboard Hospitality bij MSC) vertelde eerder de dag dat het schip de Europese roots met trots uitdraagt, maar tegelijk ook de Amerikaanse markt een warm hart toedraagt. Niet als concessie, eerder als een omhelzing van wat beide werelden te bieden hebben. En dat blijkt. MSC World America telt maar liefst dertien restaurants, waaronder zes specialiteitenrestaurants en zeven complementaire restaurants, en achttien bars, cafés en lounges. Naast favorieten zoals het Butcher’s Cut steakhouse, Kaito Sushi en Teppanyaki, en Hola! Tacos en Cantina, zijn er op dit schip twee nieuwe concepten geïntroduceerd: de enige Eataly op zee voor Italiaanse specialiteiten, en Paxos met lekkernijen uit Griekenland. Bernie Stacker geeft zijn persoonlijke favoriet: de verse vis bij Paxos. Tijdens de feestelijke inauguratie serveren de specialiteitenrestaurants hun heerlijkheden tijdens een bite-tasting. In één woord: om je vingers bij af te likken, en Bernie heeft meer dan gelijk.



Gedoopt

De namen van de celebrity’s gonzen over het schip, nog even en dan gaat het écht gebeuren en doopt Drew Barrymore de gloednieuwe MSC World America. Voor de gelegenheid trekt iedereen zijn of haar mooiste outfit aan, en nee, bij MSC doen ze niet aan verplichte dresscodes, maar nu is het feest. Als het moment daar is, komen onder meer Drew, Orlando Bloom en kapitein Dino Sagani het podium op en doopt de trotse ‘godmother’ het schip door het ceremonieel breken van een champagnefles. Na de doop vertrekt de MSC World America op een feestelijke cruise naar Ocean Cay MSC Marine Reserve in de Bahama’s, waar het schip het seizoen in de Caribbean begint. Maar eerst is er een fantastische drone – show en geeft Gloria Estefan een geweldig optreden…

Land in zicht

Zodra ik de volgende ochtend de gordijnen open, zie ik de herkenbare roodwit gekleurde vuurtoren voor me neus voorbijkomen en dat is niet alles, ook felgekleurde zonnebedjes, palmbomen, een knalblauwe zee en een poederwit strand: welkom op Ocean Cay, het privé-eiland van MSC Cruises. Pierfrancesco Vago (Executive Chairman Cruise Division MSC Group) vertelde gisteren tijdens de ‘name ceremony’ al meer over het eiland. Het was ooit een industriële wasteland, verwaarloosd en vergeten, maar tegenwoordig is niet alleen een toeristische bestemming, maar ook een plek waar het draait om natuurherstel. Volgens Vago dragen de investeringen bij aan de lokale economieën in de vorm van banen, samenwerkingen met kustgemeenschappen, en het creëren van een circulaire economie. Op het eiland word ik rondgeleid door local Greg. Hij kent het eiland als zijn broekzak en vertelt zonder opsmuk de feiten die mijn beeld compleet maken. Ocean Cay wordt door MSC voor honderd jaar geleased, vertelt hij. Sinds 2015 werken ze hier aan de opbouw. Zo’n tweehonderd medewerkers, waarvan de grote meerderheid Bahamanen, wonen hier het hele jaar door en gaan om de drie maanden voor zo’n drie weken naar huis. Het eiland is volledig zelfvoorzienend, met een eigen waterbehandelingssysteem, medische faciliteiten, en zelfs 24/7 bewaking en satelliet-internet. De energievoorziening komt voor een groot deel van zonnepanelen, aangevuld met generatoren.

Oog voor natuur

Maar wat me misschien wel het meest raakt, is zijn verhaal over de natuurbescherming. Meer dan honderd koraalmonsters worden momenteel behandeld in het Marine Conservation Center, met als ambitie om straks twintigduizend koralen per maand te laten groeien die ook resistent zijn tegen ‘bleaching’, een neveneffect van global warming. Greg legt met trots uit hoe het eiland ook een wetland herbergt waar ruim zestig vogelsoorten leven, en hoe tussen mei en september de zeeschildpadden hier hun nesten komen maken. Zijn enthousiasme zorgt ervoor dat ik meer wil weten. Maar opnieuw doen mijn zintuigen goed haar werk, want ik kijk, geniet, voel, ruik en proef hoe bijzonder Ocean Cay is. En zo blijkt dat Ocean Cay veel meer is dan een prachtig eiland waar je kunt genieten van uitnodigende stranden, de onderwaterwereld tijdens snorkeltochten of per kajak en paddleboard en gezellige eettentjes. Tip: er worden verschillende excursies gegeven en evenementen gehouden op het eiland.



Beste van het beste

Aan boord ben ik uitgenodigd om een kijkje te nemen in de Yacht Club, een schip in een schip is het eigenlijk én voor iedereen die net dat beetje meer wil. Denk aan exclusiviteit op het gebied van een verfijnde keuken en service. Het is een plek waar privacy en luxe elkaar ontmoeten, waar elk detail tot in de puntjes is verzorgd om de hoogste verwachtingen te overtreffen. Het is er prachtig en een heel bijzonder concept van MSC Cruises.



Petje af

Maar deze woorden – prachtig en bijzonder – en eerlijk gezegd nog veel meer, passen ook heel goed bij MSC World America. Als ik op mijn laatste dag opnieuw plaatsneem op mijn favoriete plekje op de World Promenade en de afgelopen dagen in mijn gedachten laat passeren, krijg ik opnieuw veel respect voor MSC Cruises. Hoe de rederij cruises en behoud van de natuur weet te combineren, hoe het cruises voor allerlei type passagiers aanbiedt, hoe het ervoor zorgt dat passagiers met de bijzonderste en mooiste ervaringen naar huis gaan… en dat allemaal op wereldklasse-niveau!

Dit artikel is verschenen in de mei-editie van Travelpro. Meer? Check dan snel ons Instagram-account – highlight MSC World America.