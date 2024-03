Paula Chaudron vindt het na 22 jaar tijd voor iets anders en zegt Buro Scanbrit op 1 april aanstaande vaarwel. Tot januari vorig jaar bekleedde Chaudron de functie van General Manager bij de touroperator waarna ze Head of Product and Integration werd.



Op LinkedIn schrijft ze: “Ik kijk met heel veel plezier terug op die 22 jaar bij Buro Scanbrit. De tijd is omgevlogen! Samen met collega’s heb ik er prachtige jaren gehad. We ontwikkelden nieuwe producten, boorden nieuwe bestemmingen aan, maar vooral heb ik heel veel plezier gehad met diezelfde collega’s. Buro Scanbrit staat nu als een huis: specialist naar Noord-West Europa met tal van niche-producten. Ik verlaat met een gerust hart Buro Scanbrit. De medewerkers van zowel Buro Scanbrit als Voigt Travel zullen gezamenlijk beide bedrijven verder professionaliseren. De plannen zien er veel belovend uit.”

Chaudron start per 1 april met een nieuwe uitdaging, waarover ze nog niets kwijt wil. “Ik ga nu eerst even lekker genieten, between two jobs.”