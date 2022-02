Pauline Mak aan de slag bij E-hoi Nederland

Deel dit artikel

Vanaf 1 februari wordt Pauline Mak toegevoegd aan het productteam van E-hoi Nederland, waar de merken Zeetours Cruises, Cruise Travel en Cruisewinkel onder vallen.

“Met de verwachte toename in het aantal mogelijke cruisevakanties in 2022 komt deze versterking op het ideale moment”, laat het bedrijf weten. Voor velen is Pauline geen onbekende. Zo heeft ze in het verleden bij diverse rederijen, Cruise Travel en Silverjet Vakanties gewerkt als productmanager.

Author Sharon Evers