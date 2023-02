Pelikaan Groepsreizen neemt de Travelife Partner Award in ontvangst

Deel dit artikel

Pelikaan Groepsreizen heeft recent de Travelife Partner Award in ontvangst mogen nemen. Deze prijs is een erkenning voor de lange termijn inspanningen van Pelikaan Groepsreizen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Pelikaan Groepsreizen is hiermee het eerste label binnen Pelikaan Travel Group dat onderdeel is geworden van een groeiende groep reisorganisaties in Nederland en de rest van Europa. Zij omarmen duurzaamheid en hebben allen de Travelife Partner status bereikt.Naut Kusters, manager van Travelife voor Touroperators vertelt: “Ik ben verheugd te zien dat duurzaamheid in de reisbranche aan kracht wint. De toekenning van Pelikaan Groepsreizen zal andere bedrijven in Nederland inspireren om dezelfde weg te volgen.’’

Daniëlle van den Hoek en Angelo Luijkx, duurzaamheidscoördinaten van Pelikaan Travel Group vullen aan: ‘’Met het behalen van deze award voldoen we ruimschoots aan de minimale eisen volgens Travelife. Samen hebben we meer dan 100 verschillende criteria bekeken en doorgelicht. Zo kunnen we laten zien dat reizen ook duurzamer kan.’’

Omdat duurzaam toerisme hoog in het vaandel staat bij Pelikaan Travel Group, wordt er momenteel al weer hard gewerkt aan de verdere verduurzaming ‘’Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke keuzes en een duidelijk actieplan. Zo gaan we binnen enkele weken elektrische auto’s in gebruik nemen en worden er zonnepanelen geplaatst op het dak van het hoofdkantoor. Ook zijn de medewerkers bewust van de mogelijkheden met betrekking tot duurzaam reizen en werken en handelen ze er ook naar. Daarnaast bieden we klanten nu de mogelijkheid tot het compenseren van CO2 via Trees for All of geven we tips voor andere duurzame reismogelijkheden’’, aldus Daniëlle en Angelo.

Travelife, opgericht met steun van de Europese Commissie, is de toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor de reissector. Reisorganisaties worden beoordeeld op 100 criteria om in aanmerking te komen voor de Travelife Partner Award en hebben onder andere betrekking op het kantoorbeheer van een reisorganisatie, het productaanbod, klantinformatie en internationale zakenpartners.

Auteur Sharon Evers