Persconferentie: hoe zit het met reizen?

“We hebben meerdere keren de verwachting en hoop uitgesproken dat we op een mooie zomer hoopte en die verwachting komt uit”, aldus minister-president Mark Rutte. “Onze belangrijkste boodschap is dat we de volgende stap in het openingsplan, stap vier, een paar dagen eerder zetten.” Rutte gaat ook in hoe reizen eruit gaat zien.

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Laten we genieten van wat er kan, maar ook voorzichtig en alert blijven. Zeker als u in het buitenland op vakantie gaat. Nieuwe varianten blijven zich aandienen. Kijk naar Engeland, waar de regering op de rem heeft moeten trappen. Kijk naar 2020, waar we na de zomervakantie met een tweede golf te maken kregen. Zeker met de vakantie in aantocht. We zullen tijdens de zomervakantie alles nauwgezet blijven volgen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we allemaal veilig de zomer doorkomen en veilig het najaar in gaan”, aldus Rutte.

“Ondertussen staat de zomervakantie bijna voor de deur. We kunnen op vakantie. Op wijsopreis.nl kun je de regels zien die gelden en het risiconiveau van een land. We kunnen dus op vakantie, maar Nederland zelf staat nog niet op groen. Daarom kunnen andere landen vragen om een bewijs van vaccinatie, test of herstel. Daarvoor heb je vanaf 1 juli een Digital Covid Certificate (DCC) nodig. We verwachten dat alle landen op basis van Europese afspraken de inreisregels opnieuw instellen. Zolang Nederland niet op groen staat zullen landen regels stellen. Het DCC wordt vanaf 1 juli geaccepteerd. Zo’n DCC kan je vanaf komende donderdag aanmaken in de CoronaCheck-app. Je kan het ook prima in de weken ernaar downloaden. De meeste landen zullen een DCC na vaccinatie volledig vaccineren. De meeste landen zullen iets strenger zijn. Vanaf 1 juli zijn er gratis PCR-testen beschikbaar, via reisorganisatie of website die we binnenkort bekendmaken. Blijf regelmatig kijken, want hoe lager het aantal besmettingen hoe minder eisen er worden gesteld. Corona is nog niet weg, dus blijf je aan de maatregelen houden. Als je op vakantie bent en als je terugkomt. Hoe belangrijk dat is zien we aan de eindexamenstudenten die besmet terugkomen. Heb je klachten, dan ga je langs bij de GGD. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”, aldus Hugo de Jonge. “Als we terugkomen van vakantie zullen we ons moeten testen. We kijken of we die testen thuis kunnen bezorgen. Zo kunnen we in de gaten houden of zich nieuwe mutanten in Nederland verspreiden”, aldus Hugo de Jonge.

“Wanneer en waar is het DCC nodig? Voor groene landen is in Europa afgesproken dat er niet wordt gevraagd naar het DCC. Wanneer ben je als land groen? Als je 50 besmettingen hebt per 100.000 inwoners over de afgelopen veertien dagen. Daar is Nederland nog niet, wij staan wat hoger, op 115 per 100.000. Kortom, we moeten nog door de helft. Daarnaast wordt in Europa gevraagd dat het positieve testratio in de teststraten minder is dan 4%. Op dit moment staan we dus nog op rood. We zijn eigenlijk een van de donkerste gebieden in Europa, maar dat zal slechts van korte duur zijn omdat we al bijna aan die 4% zitten en dan zouden we op geel gaan, maar we willen op groen. Het is de aanname dat we begin juli op groen zitten. Het voordeel daarvan is dat andere Europese landen niks meer gaan vragen. Dat zou kunnen. Dat is overigens ook één van de redenen om ons aan de maatregelen te houden. Maar stel dat je al weg wil wanneer Nederland niet op groen staat, dan zul je wel een DCC moeten regelen. Als je niet op tijd gevaccineerd bent, dan kan je een gratis test krijgen. Binnenkort wordt via Rijksoverheid.nl bekend waar je je gratis test kunt krijgen”, aldus De Jonge.

Eerder liet De Jonge weten dat hij er niet heel positief tegenover stond om de gratis testen te financieren omdat hij vond dat er sprake zou zijn van profijtbeginsel, want waarom moet iedereen betalen voor mensen die op vakantie willen. Op de vraag wat hem van gedachten heeft doen veranderen, laat hij weten: “Ik verwacht dat veel landen DCC zullen vragen/gebruiken, zolang Nederland niet op groen staat. Ten tweede verwacht ik dat wij nog wel een tijdje niet op groen zullen staan, maar ik hoop natuurlijk dat we wel snel op groen staan en het was mijn aanname dat meer landen, net als Nederland, die veertien dagen na de tweede prik er niet bij zouden optellen. Dat had betekend dat je met je vaccinatie gewoon op pad had gekund. Daarnaast dacht ik dat veel landen kinderen zouden uitzonderen en ik hoop ook dat veel landen dat zullen doen. We hebben afgesproken dat je pas vanaf twaalf jaar hoeft te testen, maar ik zie dat er toch een aantal landen zijn die zich daar niet aan houden en bijvoorbeeld ook kinderen vanaf zes jaar getest willen hebben. Sommige landen willen nog jongere kinderen getest hebben. Kortom, ik denk dat als wij nog niet op groen staan vrij veel mensen echt gebruik moeten maken van zo’n test en dat zou veel mensen op hoge kosten voor een vakantie jagen. We gaan het eenmalig financieren, volgend jaar doen we dat niet meer en we doen het alleen in juli en augustus, want na die tijd kan je echt zijn gevaccineerd.”

“De eerste bekeuringen zijn uitgedeeld. De plicht is er pas net. Als je bijvoorbeeld vanuit het Verenigd Koninkrijk komt wordt alles gecontroleerd waar je aan moet voldoen. In een paar procent van de gevallen ziet men dat mensen zich er niet aan hebben gehouden en dan wordt er een handhaver op afgestudeerd”, aldus De Jonge. Op de vraag of er goed gehandhaafd kon worden, laat De Jonge weten: “Geen enkele wettelijke maatregel kan 100% worden gecontroleerd. Je kan een rood stoplicht negeren, je bent wel een eikel als je dat doet. De pakkans is behoorlijke reëel. De quarantaineplicht moet je je aan houden, ook aan het advies. De kans is er absoluut dat je tegen de lamp loopt. De dubbele testplicht is om varianten buiten de deur te houden. De quarantaineplicht is om hem uit te drukken, dat werkt al sinds de middeleeuwen. Wij wisten dat reizigers een risico zijn en reizigers hielden zich slecht aan de quarantaineverplichting en daarom is het een plicht geworden. We zien dat de handhaving inmiddels is ingeregeld.”

“De mondkapjesplicht blijft gelden in het openbaar vervoer; trein, tram, bus en metro. Ook op Schiphol en andere vliegvelden. Naarmate het beter gaat zullen we meer gaan reizen, ook naar het buitenland. Met de CoronaCheck-app kan er heel veel duidelijk worden gemaakt en kun je laten zien dat je beschermt bent, zonder dat de organisator kan zien waarom dat zo is. Deze optie is interessant voor evenementen, festivals en sportevenementen. Vanaf 23 juli kunnen ook andere organisatoren hiervoor kiezen”, zo laat Rutte weten.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.