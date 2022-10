Personal Touch Travel inspireert met franchisedag

Deel dit artikel

Zo’n 100 zelfstandig reisadviseurs kwamen afgelopen vrijdag bijeen in het Carlton President Hotel te Utrecht voor de tweede franchisedag dit jaar, ditmaal mét leveranciers. Enthousiast werden tips en ervaringen met collega’s uitgewisseld en aan presentaties van leveranciers deelgenomen. Natuurlijk allemaal onder het genot van een hapje en een drankje, want bij Personal Touch Travel gaan zaken en plezier altijd hand in hand.

De ZRA’s werden verdeeld in meerdere kleine groepen en kregen alle nieuwtjes en ins en outs te horen van de verschillende leveranciers. Het aanbod van leveranciers was afwisselend en de presentaties erg inspirerend. Aan het einde van de dag gingen de ZRA’s moe maar voldaan en vol goede ideeën terug naar huis. De franchisedag werd druk bezocht en was wederom een groot succes.

Directeur Arjan Kastelein genoot ook zichtbaar van de positieve energie in de groep: “Het is weer heerlijk iedereen te zien tijdens deze franchisebijeenkomst. Er is veel energie bij de collega’s, dat merk je tijdens zo’n dag. Nog even en we sluiten een bijzonder, en vooral druk jaar af. De vooruitzichten voor 2023 zijn zeer positief, ondanks de crises die boven onze hoofden hangen. Iedereen heeft zin in 2023, de cijfers lopen ruim voor op 2019 en dat zegt wel wat.”

Author Sharon Evers