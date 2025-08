ZRA-organisatie Reiscreaties, onderdeel van Pelikaan Travel Group (John en Justin Goverde) wordt overgenomen door Personal Touch Travel en diens investeerder BB Capital Investments.



Dat hebben de betrokken bedrijven maandag bekendgemaakt.

‘De overname past binnen de strategie van Personal Touch Travel om haar positie in het maatwerksegment te versterken en haar dienstverlening voor zelfstandig reisadviseurs verder uit te bouwen’, zeggen de partijen in een persbericht.



Reiscreaties biedt een platform voor zelfstandig reisadviseurs en maakt sinds 2013 onderdeel uit van de Pelikaan Travel Group, een veelzijdig familiebedrijf uit Zevenbergen dat sinds 1932 bestaat en waar inmiddels Justin Goverde als de vierde generatie tot het bedrijf is toegetreden, naast zijn vader John.



Met de overname wordt Reiscreaties onderdeel van een organisatie (Personal Touch Travel, red.) die zich volledig richt op de ondersteuning van zelfstandig reisadviseurs, terwijl Pelikaan Travel Group zich nog meer kan focussen op haar groeiende merken, zoals SUNtip, Pelikaan Reisbureaus en Pelikaan Groepsreizen.



‘De verkoop van Reiscreaties is een weloverwogen besluit, ingegeven door strategische overwegingen naar de toekomst’, zegt John Goverde, CEO van Pelikaan Travel Group.

‘We zien in Personal Touch Travel een organisatie met dezelfde normen en waarden en een gedeelde passie voor persoonlijke reisbeleving. Wij geloven dat deze overname Reiscreaties de ideale kans biedt om verder te groeien.’



Arjan Kastelein, directeur van Personal Touch Travel, vult aan: ‘Reiscreaties sluit perfect aan bij onze missie om zelfstandig reisadviseurs te ondersteunen bij het samenstellen van unieke, persoonlijke reizen. Dankzij deze uitbreiding kunnen we twee complementaire modellen aanbieden, waarmee we de slagkracht en het ondernemerschap van onze adviseurs verder versterken.’



BB Capital Investments uit Den Haag is geen onbekende. De investeerder verwierf in november 2024 een meerderheidsbelang in Personal Touch Travel, dat in 2006 werd opgericht door Harry Aarsse. Deze had eind 2016 zijn functie als algemeen directeur bij Personal Touch Travel al neergelegd, waarbij hij het directiestokje overdroeg aan Arjan Kastelein, die sindsdien de dagelijkse leiding heeft.



BB Capital Investments noemt zichzelf een private markets investment manager die zich binnen haar portefeuille van directe investeringen richt op groeiende Nederlandse MKB-bedrijven. ‘De overname van Reiscreaties markeert een belangrijke stap op weg naar verdere uitbreiding van Personal Touch Travel binnen het aanbod van gespecialiseerde reisdiensten.’



PTT-directeur Arjan Kastelein krijgt zowel de leiding over Personal Touch Travel als over Reiscreaties.



Foto: Arjan Kastelein en John Goverde.