Pieter Elbers benoemd in IATA Board of Governors

Pieter Elbers, president-directeur van KLM, is weer benoemd als lid van de Board of Governors tijdens de Annual General Meeting (AGM) van de International Air Transport Association (IATA) op 24 november 2020.

Pieter Elbers was eerder al lid van de IATA Board of Governors van 2016 tot juni 2019. De benoeming van Elbers betekent dat KLM en daarmee Nederland weer een stem hebben in de internationale luchtvaart. Juist in deze tijd, waarin wereldwijd maatregelen worden genomen die impact hebben op reizen, is dit heel belangrijk.

Elbers zal zijn uitgebreide ervaring in de luchtvaart, waarvan de afgelopen zes jaar als president-directeur van KLM, inzetten om IATA te helpen samen met de luchtvaartmaatschappijen en alle stakeholders de luchtvaart weer op te bouwen, met de focus op van meer naar beter.

