Pieter Elbers ontvangt tijdens afscheid koninklijke onderscheiding

Pieter Elbers, president-directeur van KLM, is vandaag bij zijn afscheid door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor KLM en de Nederlandse luchtvaart. De bijbehorende versierselen werden hem uitgereikt door minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Dit eervolle moment vond plaats tijdens de afscheidsreceptie van Pieter Elbers in een van de KLM-hangars op Schiphol-Oost.

Elbers ontvangt de onderscheiding vanwege zijn verbindend vermogen en daadkracht. In de jaren na de crisis van 2008 heeft hij van KLM een financieel gezonde, vitale en innovatieve luchtvaartmaatschappij gemaakt dat door het uitgebreide netwerk van grote nationale en internationale waarde is. Hiermee heeft hij positief bijgedragen aan het vestigingsklimaat van Nederland en creëerde hij met KLM werkgelegenheid niet alleen binnen de luchtvaartsector maar ook daar buiten. Tijdens de pandemie die de luchtvaart hard raakte, zorgde Elbers ervoor dat met KLM de wereld voor iedereen bereikbaar bleef. Er werden luchtbruggen opgezet waarmee miljoenen medische hulpgoederen naar Nederland en naar andere werelddelen konden worden vervoerd. Ook zorgde hij dat honderdduizenden mensen konden worden gerepatrieerd. De doortastendheid en zorgvuldigheid van het herstel dat Elbers heeft ingezet, maakt dat hij vertrekt als een geliefde president-directeur.

In aanwezigheid van honderden gasten dankte de minister Pieter voor zijn inzet en wenste zijn opvolger Marjan Rintel veel succes.

Pieter Elbers trad 30 jaar geleden in dienst bij KLM waar hij sinds 2014 als president-directeur werkte. Marjan Rintel zal per 1 juli 2022 het stokje van hem overnemen. De statutaire directie van KLM bestaat daarmee per 1 juli, naast Marjan Rintel, uit financieel-directeur Erik Swelheim en operationeel-directeur René de Groot. Elbers start per 1 oktober a.s. als CEO van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo.

Author Arjen Lutgendorff