Het Vakantie Festival, het nieuwe reisevent dat in 2026 van start gaat in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Prijsvrij Vakanties & D-reizen hebben als eerste grote reisorganisaties een driejarig contract ondertekend voor deelname aan het festival.

Met deze langdurige samenwerking spreekt Prijsvrij niet alleen haar vertrouwen uit in het concept, maar ook haar wens om samen met de branche te bouwen aan een toekomstbestendig en inspirerend consumentenevent.

Frisse ontwikkeling

Marc van Deursen (CEO van Prijsvrij Vakanties & D-reizen): “In Londen zit speelgoedwinkel Hamleys, een aanrader voor iedereen in de retail. Je stapt er met je kind een fantasiewereld binnen, waar medewerkers meespelen in het winkelavontuur. Kinderen worden actief betrokken, mogen met het speelgoed spelen en beleven het verhaal achter elk product. In tegenstelling tot Nederlandse winkels draait het bij Hamleys om beleving in plaats van ‘doos open is kopen’. Een inspirerend voorbeeld van hoe je klanten echt meeneemt in je merkverhaal. Wij geloven in de Hamleys’ filosofie. Het Vakantie Festival-concept is voor ons direct een vertaling hiervan naar een live-event. Dat in combinatie met het sterke team achter het festival heeft ons ervan overtuigd dat dit een frisse en positieve ontwikkeling is voor de branche waar we graag een onderdeel van uitmaken.”

Groot compliment

T.J. van Apeldoorn & Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, reageren enthousiast op de samenwerking: “We zijn ontzettend verheugd met de langdurige samenwerking met Prijsvrij Vakanties & D-reizen. Dat een toonaangevende speler als zij zich voor meerdere jaren verbindt, is een groot compliment voor het concept. De reacties uit de branche zijn zeer positief en we kunnen melden dat er inmiddels meerdere toezeggingen liggen waar in de komende weken handtekeningen onder komen te staan.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie kan worden aangevraagd via https://vakantiefestival.com/info/