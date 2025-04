Corendon heeft woensdagochtend het eerste volledig ‘getatoeëerde’ vliegtuig onthuld. Corendon spreekt zelf van ‘een wereldprimeur’.

Ter ere van het 25-jarig jubileum werkte de reisorganisatie samen met tattookoning Henk Schiffmacher aan een bijzonder kunstproject. Hij ontwierp een tatoeage die vrijwel de hele romp van een Boeing 737-MAX9 beslaat: zo’n 200 vierkante meter. Een vliegend eerbetoon aan reizen en ontdekken.

Het toestel draagt de naam Sweet Louise, naar de vrouw van de artiest. Het design is geïnspireerd op klassieke, old-school zeemanstatoeages: hartjes, vogels, en symbolen die herinneren aan thuis. Het markeert een bijzondere mijlpaal in de carrière van Henk Schiffmacher, die wereldsterren heeft getatoeëerd als Lady Gaga, Kurt Cobain, Adam Levine, en leden van bands als Pearl Jam en Red Hot Chili Peppers.

Tattoo-kunst als eerbetoon aan reizen

Volgens Schiffmacher is het ontwerp ‘een visuele ode aan de reiziger’. Hij vervolgt: ‘Tatoeages vertellen verhalen. Dit ontwerp gaat over onderweg zijn, over verbondenheid en over de universele menselijke behoefte om de wereld te ontdekken. Op de motor staat een vrolijke hartvormige piraat: de eeuwige reiziger. Ik ben er ontzettend trots op dat dit straks door de lucht vliegt.’

Het idee ontstond toen Corendon-CEO Gunay Uslu en Schiffmacher samen te gast waren bij een tv-programma. Uslu: ‘Voor ons 25-jarig jubileum wilden we iets onvergetelijks neerzetten. Iets dat laat zien wie we zijn. Reizen gaat over vrijheid, over grenzen verleggen, over dromen waarmaken. Dat is precies wat Corendon de afgelopen 25 jaar heeft gedaan, wat we blijven doen en wat Henk zo prachtig heeft verbeeld. Dit tattoo-toestel belichaamt de avontuurlijke en ondernemende geest van Corendon, en hoe we buiten de gebaande paden gaan: The Sky is never The Limit.’

Onthulling op Schiphol-Oost

Bij de spectaculaire onthulling in Hangar 14 op Schiphol-Oost waren diverse bekende Nederlanders aanwezig. Zangeres Berget Lewis verzorgde een optreden. Het toestel is na de presentatie vertrokken voor zijn eerste officiële vlucht naar Antalya in Turkije. In de maanden daarna wordt het vliegtuig ingezet op de route naar alle populaire, vakantiebestemmingen van Corendon, zoals Hurghada, Gazipaşa en Kreta. Passagiers van Corendon maken dus dagelijks kans om aan boord te stappen van het ‘tattoo-toestel’.

