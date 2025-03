Deze week is op Eindhoven Airport de Privium ExpressLounge officieel geopend. De lounge bevindt zich op de eerste verdieping, naast de Starbucks. Hier kunnen Privium Plus-leden en andere reizigers in een comfortabele omgeving werken, ontspannen en genieten voordat hun reis begint.

De lounge is dagelijks geopend van 05:30 – 21:00 uur en biedt plaats aan 60 gasten. De lounge is voorzien van een bel- en werkcabine en diverse (zakelijke) faciliteiten. De eerste Privium Lounge werd in 2008 geopend op Amsterdam Airport Schiphol en met deze nieuwe locatie breidt Privium zijn exclusieve services verder uit.

Belangrijke stap

“We zijn ontzettend blij dat we nu ook op Eindhoven Airport een Privium Lounge kunnen aanbieden. Dit is een belangrijke stap in het uitbreiden van onze service en het verbeteren van de reiservaring voor onze leden. We kijken ernaar uit om nog meer reizigers een comfortabel begin van hun reis te bieden”, aldus Franc Vink (Head of Premium Services Schiphol).

Privium

Naast toegang tot de lounge profiteren Privium-leden op Eindhoven Airport ook van Fast Track, waarmee zij sneller door de securitycontrole kunnen. Ook reizigers zonder Privium-lidmaatschap kunnen tegen extra betaling gebruikmaken van zowel de Privium ExpressLounge als Fast Track. Met de opening van deze lounge versterkt Schiphol Group haar inzet om reizigers een prettige ervaring te bieden – niet alleen op Schiphol, maar ook op regionale luchthavens zoals Eindhoven Airport.