Qatar Airways naar tien vluchten per week vanaf Amsterdam

Vanaf komende vrijdag (23 december) introduceert Qatar Airways drie nieuwe vluchten vanaf Amsterdam naast de bestaande dagelijkse verbinding met Doha. Zo is Amsterdam tienmaal per week verbonden met Doha.

De extra vluchten worden toegevoegd op maandag, vrijdag en zondag volgens volgend schema:

– Vertrek uit Amsterdam om 07:15 – aankomst in Doha om 15:35

– Vertrek uit Doha om 00:15 – aankomst in Amsterdam om 05:15

Vanaf woensdag 28 december 2022 voegt Qatar Airways twee nieuwe vluchten toe op Brussel, wat het aantal wekelijkse vluchten van de maatschappij naar Doha op negen brengt. Het gaat om vluchten op woensdag en donderdag met volgende reistijden:

– Vertrek uit Brussel om 22:40 – aankomst in Doha om 06:55 (D+1)

– Vertrek uit Doha om 15:10 – aankomst in Brussel om 20:05

De nieuwe vluchten naar Brussel en Amsterdam worden uitgevoerd met een Boeing 787-800 Dreamliner die uitgerust is met 232 stoelen in Economy Class en 24 stoelen in Business Class. Hierdoor genieten reizigers betere verbindingen en reistijden.

Smaïl Boudjennah, Regional Manager Western Europe van Qatar Airways: “De introductie van deze extra verbindingen met Brussel en Amsterdam maakt deel uit van de geleidelijke uitbreiding van de luchtvaartmaatschappij op de kernmarkten binnen haar netwerk. België en Nederland zijn belangrijke markten voor de maatschappij in Europa. Wij spelen in op de sterke vraag nu onze klanten weer graag en vaker reizen.”

Author Sharon Evers