Qatar Airways: Nieuwe bestemmingen, vluchthervattingen en frequentieverhogingen

Deel dit artikel

Qatar Airways heeft op de openingsdag van ITB Berlijn 2023 nieuwe bestemmingen onthuld en kondigde daarnaast ook vluchthervattingen en frequentieverhogingen aan. De persconferentie werd bijgewoond door Zijne Excellentie, Sheikh Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani, ambassadeur van de staat Qatar in Duitsland.

Tijdens de persconferentie kondigde Z.E. Al Baker meer dan zeven nieuwe bestemmingen aan die in 2023 gelanceerd zullen worden, waaronder Lyon, Toulouse, Chittagong, Juba, Kinshasa, Medan en Trabzon. Qatar Airways hervat ook de vluchten naar elf bestemmingen: Birmingham, Nice, Beijing, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah en Tokio Haneda. Voor verschillende bestemmingen zijn ook frequentieverhogingen gepland in 2023.

“Qatar Airways is vastberaden om de wereldwijde gemeenschap die zij bedient te verrijken. Als de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld zijn we enthousiast om nog meer manieren te bieden om de wereld samen te brengen, de connectiviteit te vergroten en hiaten binnen de reisindustrie te overbruggen. Terwijl we onze vloot, netwerk, partnerschappen en internationale aanwezigheid uitbreiden, kijken we ernaar uit om samen te werken aan duurzame groei en een aantrekkelijke toekomst voor de industrie”, aldus QAkbar Al Baker.

“We kijken nog steeds uit naar onze mooie toekomst hier in Qatar, met meerdere projecten die op stapel staan voor 2023 en daarna, zoals het Formule 1 partnerschap en nog veel meer. Qatar zal een wereldwijde hub van connectiviteit en een ideale bestemming voor toerisme blijven, lang na het grote succes van de historische FIFA World Cup Qatar 2022™.”

Om de innovatieve technologische toepassingen van Qatar Airways te illustreren, is de stand ook uitgerust met de virtual reality ervaringen van Qatar Airways, ‘QVerse’, en een rondleiding door de onlangs uitgebreide terminal van Hamad International Airport, The ORCHARD.

*De volgende bestemmingen krijgen een verhoging van de vluchtfrequentie:

• Abuja – Port Harcourt – uitbreiding van twee naar drie vluchten per week

• Abuja – Kano – uitbreiding van drie naar vier vluchten per week

• Athene – uitbreiding van zeven naar veertien vluchten per week

• Belgrado – uitbreiding van vijf naar zeven vluchten per week

• Berlijn – uitbreiding van 11 naar 14 vluchten per week

• Boekarest – uitbreiding van 10 naar 14 vluchten per week

• Caïro – uitbreiding van 21 naar 28 vluchten per week

• Kopenhagen – uitbreiding van 4 naar 7 vluchten per week, en 10 vanaf het winterseizoen 2023/24

• Finnair voert ook 7 vluchten per week uit, in totaal 17 vluchten per week in Kopenhagen

• Denpasar – uitbreiding van 14 naar 21 vluchten per week

• Dublin – uitbreiding van 12 naar 14 vluchten per week

• Düsseldorf – uitbreiding van 7 naar 11 vluchten per week voor het winterseizoen 2023/24

• Edinburgh – uitbreiding van 10 naar 14 vluchten per week

• Hanoi – uitbreiding van 10 naar 12 vluchten per week

• Hongkong – uitbreiding van 11 naar 14 vluchten per week

• Khartoem – uitbreiding van 7 naar 14 vluchten per week

• Larnaca – uitbreiding van 7 vluchten per week naar 14

• Londen Gatwick – uitbreiding van 7 naar 10 vluchten per week (14 vluchten per week in het hoogseizoen)

• Londen Heathrow – uitbreiding van 42 naar 45 vluchten per week

• Madrid – uitbreiding van 16 naar 18 vluchten per week

• Manilla – uitbreiding van 17 naar 18 vluchten per week

• Milaan – uitbreiding van 16 naar 21 vluchten per week

• Mogadishu – uitbreiding van 3 naar 4 vluchten per week

• Nagpur – uitbreiding van 4 naar 7 vluchten per week

• Oslo – uitbreiding van 7 naar 12 vluchten per week voor het winterseizoen 2023/24

• Phuket – uitbreiding van 14 vluchten per week naar 21 voor het winterseizoen 2023/24

• Saigon – uitbreiding van 10 naar 12 vluchten per week

• Sarajevo – uitbreiding van 3 naar 4 vluchten per week voor het zomerseizoen 2023

• Sofia – uitbreiding van 3 vluchten per week naar 4 vluchten per week in de zomer en 5 vluchten per week in de winter 2023/24

• Stockholm – uitbreiding van 3 naar 4 vluchten per week voor het winterseizoen 2023/24

• Finnair voert ook 7 vluchten per week uit, in totaal 12 vluchten per week in Stockholm

• Taif – uitbreiding van 3 naar 7 vluchten per week

• Wenen – uitbreiding van 10 naar 14 vluchten per week

• Warschau – uitbreiding van 7 vluchten per week naar 14 vanaf het winterseizoen 2023/24

• Yerevan – uitbreiding van 7 naar 10 vluchten per week

• Zagreb – uitbreiding van 4 naar 7 vluchten per week

• Zürich – uitbreiding van 10 naar 14 vluchten per week

Auteur Arjen Lutgendorff