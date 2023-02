Qatar Airways wordt de officiële luchtvaartmaatschappij van Formule 1

Deel dit artikel

Qatar Airways is nu de wereldwijde partner en officiële luchtvaartmaatschappij van Formule 1, de top van de autosport en de technologisch meest geavanceerde races ter wereld. Qatar Airways en F1 zijn partners tot en met het seizoen 2027.

De toonaangevende internationale luchtvaartmaatschappij kondigde de uitbreiding van haar portefeuille van sportpartnerschappen aan tijdens een boeiend evenement met speciale optredens en verbluffend entertainment in Doha. Naast het wereldwijde partnerschap is Qatar Airways dit jaar titelsponsor van drie Grands Prix™: De Qatar Airways Grand Prix van Emilia Romagna (19-21 mei), de Qatar Airways Grand Prix van Hongarije (21-23 juli) en de Qatar Airways Grand Prix van Qatar (6-8 oktober).

Dit seizoen heeft de Formule 1® haar meest globale racekalender tot nu toe met 23 races verdeeld over 21 landen en vijf continenten. Dit weerspiegelt de snel groeiende aanwezigheid van de autosport wereldwijd en de uitgebreide internationale connectiviteit van de Qatar Airways oneworld Alliantie, die meer dan 150 landen aandoet.

Qatar Airways Group Chief Executive, Zijne Excellentie de heer Akbar Al Baker, verklaart: “De beste partnerschappen hebben succes omwille van gemeenschappelijke waarden. Zowel Qatar Airways als Formule 1® zijn wereldmerken die een passie delen voor innovatie, precisie en luxe. Als merk geloven we in de kracht van sport om mensen bij elkaar te brengen, en daarom zijn we selectief te werk gegaan bij het uitkiezen van de spannendste sportevenementen en bij het bepalen van welke nieuwe en prominenten activiteiten we sponsoren.”

“Met 23 etappes in het wereldkampioenschap van 2023 is F1® een wereldwijde sport, waarvoor een internationale luchtvaartmaatschappij nodig is die een uitgebreide wereldwijde connectiviteit biedt. Vandaar dat Qatar Airways de perfecte partner vormt voor één van de meest aantrekkelijke sportreeksen ter wereld.”

Stefano Domenicali, President & CEO van Formule 1®, zegt: “Als het summum van de autosport is het logisch dat Formule 1® samenwerkt met de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld, Qatar Airways. We zijn twee merken die zich inzetten om onze fans en klanten de beste ervaringen te bieden, en ons gecombineerde wereldwijde bereik zorgt voor een perfecte match. We zijn verheugd Qatar Airways te verwelkomen als onze Global Airline Partner.”

De heer Abdulrahman bin Abdullatif Al-Mannai, voorzitter van de QMMF, voegt daaraan toe: “We zijn verheugd dat Qatar Airways toetreedt als Global Partner en Officiële Luchtvaartmaatschappij van de Formule 1®, alsook de titelsponsor voor zowel de Formule 1® Qatar Grand Prix als de Qatar MotoGP. Wij geloven sterk dat dit partnerschap Qatar in de top van de autosport zal plaatsen door het organiseren van dergelijke prestigieuze evenementen, naast het positioneren van het land als een wereldwijde hub voor sport en toerisme. Dit zal bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze maatschappij en de weg vrijmaken voor zakelijke en investeringsmogelijkheden.”

Naast de Formule 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 zal het Lusail International Circuit gastheer zijn voor de Qatar Moto GP op 17-19 november. Andere motorsport evenementen in Qatar zijn de Geneva International Motor Show Qatar in oktober 2023 en het Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) World Endurance Championship in 2024.

Auteur Sharon Evers