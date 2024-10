RateHawk, een online B2B-platform voor het boeken van hotels, vliegtickets en transfers, heeft een boekingsservice voor treinreizen aan zijn platform toegevoegd.

De partners van RateHawk – reisagenten, touroperators en andere professionals in de industrie wereldwijd – kunnen nu treinkaartjes boeken naar verschillende Europese bestemmingen. Het platform heeft een overeenkomst gesloten met Rail Europe, het wereldwijde merk voor Europese treinboekingen. De nieuwe service vult de bestaande reisopties aan die al beschikbaar zijn op RateHawk, waaronder accommodatie, vluchten, autoverhuur en transfers.

Op de foto het station van Bordeaux. Foto ©katatonia82 / Shutterstock.com.

Dertien landen

De lancering van de treinservice stelt de partners van RateHawk in zijn staat om alle reiscomponenten binnen één systeem te boeken. Treinkaartjes zijn beschikbaar in dertien Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk, het VK, Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Hongarije, Nederland, België en Luxemburg.

Duurzame reisoptie

Fredrik Bonnalt, Directeur Non-Accommodatie bij Emerging Travel Group, het moederbedrijf van RateHawk: “Treinreizen bieden geweldige kansen voor de bedrijven van onze partners, waardoor ze aan de behoeften van klanten kunnen voldoen en nieuwe cliënten kunnen aantrekken. Reisagenten en professionals kunnen nu hotelverblijven aanbieden met treinkaartjes, wat een duurzame reisoptie biedt. Bovendien kan de reis zelf een onvergetelijke ervaring zijn, met spannende routes beschikbaar op RateHawk, waaronder de prachtige Glacier Express-reizen.”

“De lancering van ons treinproduct valt samen met het begin van het herfstseizoen voor het bedrijfsleven, en we verwachten een sterke vraag van Travel Management Companies (TMC’s) die zakenreizen voor hun klanten boeken. Treinvervoer wordt algemeen erkend als de meest milieuvriendelijke optie, en met veel bedrijven die prioriteit geven aan het verminderen van hun CO2-voetafdruk en het integreren van Environmental, Social, and Governance (ESG)-initiatieven in hun bedrijfsreisprogramma’s, kunnen onze TMC-partners aanzienlijk profiteren van deze nieuwe boekingsservice”, voegde Fredrik Bonnalt toe.

Een voordeel van de nieuwe lancering is de intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface, waarmee reisprofessionals treinkaartjes voor de hele dag in één venster kunnen vergelijken. Deze functie vereenvoudigt het proces voor reisagenten, waardoor ze snel opties kunnen filteren op basis van de voorkeuren van hun klanten en eenvoudig de beste keuzes voor hen kunnen selecteren.

Reisprofessionals krijgen de flexibiliteit om reizen te boeken met verschillende betaalmethoden, waaronder creditcard, bankoverschrijving, kredietlimiet of tegoeden, en via betaalmogelijkheden met een link. Een bijzonder belangrijke functie voor reisprofessionals is de mogelijkheid om treinkaartjes te boeken met hun kredietlimiet.

Het productportfolio van Rail Europe omvat toonaangevende spoorwegmaatschappijen in heel Europa, waaronder Italo in Italië, Renfe en Iryo in Spanje, SBB CFF FFS en Rhätische Bahn in Zwitserland, ÖBB in Oostenrijk, TGV InOui in Frankrijk, Rail Delivery Group in het Verenigd Koninkrijk, Eurostar in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België, evenals RegioJet in Tsjechië.

“We hebben ambitieuze plannen om het aanbod uit te breiden en zoeken samenwerkingen met aanbieders van treinkaartjes, zowel in Europa als op andere continenten,” voegde Fredrik Bonnalt toe.

Björn Bender, CEO van Rail Europe, voegde toe: “We zijn enthousiast over de samenwerking met RateHawk om treinreizen toegankelijker te maken voor reisprofessionals over de hele wereld. Dit dynamische partnerschap weerspiegelt onze inzet om naadloze reisoplossingen aan te bieden met behulp van geavanceerde technologie. Bij Rail Europe vinden we dat treinreizen de beste manier zijn om Europa te verkennen. Niet alleen omdat die efficiënt zijn, maar ook vanwege de positieve impact op het milieu. Ik heb veel vertrouwen in de visie en het vermogen van RateHawk om treinreizen te promoten, en samen hopen we de voorkeuren van reizigers richting duurzamere opties te sturen. Door reisadviseurs de beste tools te geven om treinreizen te integreren, streven we ernaar om elke reis een onvergetelijke ervaring te maken voor reizigers.”

De gegevens van Phocuswright voor 2024 tonen aan dat de bruto boekingen voor railvervoer jaar na jaar gestaag zijn gegroeid, met $ 112 miljoen in 2022, $ 147 miljoen in 2023 en een geschat bedrag van $ 165 miljoen in 2024. Het wereldwijde onderzoeksbureau benadrukt ook een stijging van 18 procentpunten in het online boeken van railvervoer tussen 2019 en 2023. Deze groei wordt aangedreven door belangrijke factoren zoals technologische vooruitgang en de milieuvriendelijke voordelen van rail, dat een lagere koolstofvoetafdruk biedt in vergelijking met andere vormen van vervoer.

RateHawk biedt reisagenten, touroperators, TMC’s en andere professionals een volledig scala aan reisdiensten. Het B2B-platform beschikt over meer dan 2,6 miljoen hotels en andere verblijfplaatsen van meer dan 280 leveranciers, waaronder meer dan 100.000 direct gecontracteerde accommodaties. Daarnaast biedt het platform ook vluchten aan van meer dan 400 luchtvaartmaatschappijen, transfers in 150 landen, autoverhuur en meer.