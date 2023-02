‘Recordaantal Nederlanders boekte in januari een buitenlandse vakantie’

Deel dit artikel

Meer dan 3 miljoen Nederlanders hebben in januari een buitenlandse vakantie geboekt via een bij de ANVR aangesloten reisorganisatie.

Volgens de ANVR is sprake van een nieuw record, zo heeft de brancheorganisatie zondag bekendgemaakt.

Corona speelt definitief geen rol als het gaat om reizen. De boekingscijfers van januari zijn nog nooit zo hoog geweest, meldt de ANVR op basis van onderzoek door GfK onder 40.000 consumenten.

Niet alleen is dit een stijging van 50 % ten opzichte van vorig jaar, toen er nog sprake was van een lockdown in Nederland, maar ook in vergelijking met januari 2019 is er sprake van een stijging van 13 %.

Kort gezegd heeft 1 op de 5 Nederlanders in januari een boeking gemaakt via een ANVR-reisorganisatie en/of reisagent naar een vakantiebestemming buiten Nederland.

‘De trend van het zorgeloos boeken via gerenommeerde vakantieaanbieders was vorig jaar al zichtbaar, maar de cijfers van januari laten zien dat de Nederlander massaal kiest voor zekerheid’, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.

‘Onze leden zijn drukker dan ooit met datgene waar ze goed in zijn, mooie vakanties samenstellen voor reizigers. De reisbeperkingen die tijdens de coronapandemie werden ingevoerd, raakten de reisbranche hard. Dan is het ongelooflijk goed om te zien dat de reiziger ons weer weet te vinden.’

Een paar cijfers; 83 % van de januari-boekingen is gemaakt naar Europese vakantiebestemmingen. In vergelijking met 2022 voeren Italië (69%), Griekenland (67%), Kroatië (41%), België (47%), Verenigd Koninkrijk (162%) en Duitsland (52%) dit jaar de boventoon.

Oostenrijk (57%) zit ook aardig in de lift, waarbij hier waarschijnlijk nog sprake is van veel wintersporters die kort voor vertrek hebben geboekt. De Scandinavische landen Denemarken (42%) en Zweden (56%) scoren ook hoge ogen bij de Nederlandse reiziger.

In vergelijking met pre-corona (2019) zijn België (76%), Italië (34%), Frankrijk (34%), Oostenrijk (31%), Denemarken (49%) en Noorwegen (44%) het sterkst gegroeid. Boekingen naar de van oudsher populaire zonbestemmingen Spanje, Griekenland en Turkije blijven op niveau en laten een kleine verbetering zien ten opzichte van 2019.

Van de reizigers boekte 17 % in januari een reis buiten Europa. In vergelijking met 2022 zijn Azië (231%) en Oceanië (91%) weer volop in trek. Afrika (+138%) blijft populair bij de Nederlandse reizigers, en dan vooral de Noord-Afrikaanse vakantiebestemmingen Egypte en Marokko.

In vergelijking met 2019 (pre-corona) laat alleen Afrika een plus zien van 35% maar blijven de overige verre vakantiebestemmingen nog wat achter, vooral Noord-Amerika (-31%). Maar het echte dieptepunt is hier inmiddels ook achter de rug wat waarschijnlijk te danken is aan de daling van de dollar die nu is ingezet, zegt de ANVR. (Foto Shutterstock).

Auteur Theo de Reus