Onlangs vond de Travel Counsellors Conferentie plaats in het NH Eindhoven Conference Center Koningshof. Dit markeerde een dubbele mijlpaal met de viering van het 20-jarig jubileum in Nederland én het 10-jarig jubileum in België, wat resulteerde in een recordaantal van 450 bezoekers. Onder het motto Celebrating Stars stonden de drie dagen in het teken van inspiratie, informatie en feest, waarbij zowel werd teruggekeken op successen als vooruitgeblikt op de toekomst.

Tijdens het weekend kwamen meerdere inspirerende sprekers aan bod. Nancy Poleon, personal branding expert, sprak de zaal toe over het belang van een eigen identiteit als zelfstandig reisadviseur. Eva Eikhout, presentatrice, inspireerde iedereen met haar krachtige levensverhaal en doorzettingsvermogen. Voormalig schaatser Mark Tuitert vertelde over de zware weg die hij aflegde naar zijn olympische gouden medaille. Hij gaf iedereen mee hoe een stoïcijnse mindset de kracht kan zijn achter het stellen en behalen van je doelen. Els van Roode, bekend van B&B vol liefde, sluit het rijtje af met een interessant interview over haar leven als stewardess.

De zaterdag stond niet alleen in het teken van informatieve sprekers, maar ook van een drukbezochte TC Travel Market. Met meer dan 100 leveranciers uit binnen- en buitenland konden de Travel Counsellors weer volop inspiratie opdoen. De avond werd, zoals oudsher, afgesloten met een galadiner waar de jaarlijkse awarduitreiking plaatsvond. De winnaars van de avond waren:

Beste Groups Travel Counsellor 2024/2025: Marieke Verkerk

Hoogste Phenix (maatwerkreizen) Omzet 2024/2025: Tessa Korenhoff-Sciarone

Meest Behulpzame Travel Counsellor 2024/2025: Wanda Spohr

Beste Business Development 2024/2025: Vivi Gijsendorffer

Beste Nieuwkomer 2024/2025: Nathalie Verkleij

Beste TC Score (klanttevredenheidsscore) 2024/2025: Chris Hendriks

Beste Corporate Travel Counsellor 2024/2025: Wendy Genefaas

Beste TC Supplier 2024/2025: Sunny Cars

Tijdens het weekend werd er een speciale prijs uitgereikt aan Managing Director Fred van Eijk. Deze award kreeg hij voor de oprichting van Travel Counsellors in Nederland en België en voor zijn toewijding en leiderschap al 20 jaar lang. De Travel Counsellors, partners en leveranciers keerden vol inspiratie weer terug naar huis.

Milka van Dam, General Manager van Travel Counsellors: “Het weekend was wat ons betreft een daverend succes, met een recordaantal bezoekers. Zowel de interne als de externe sprekers wisten iedereen te boeien met hun verhalen. Ons eigen TC Fest op vrijdagavond was geweldig en het gala op zaterdagavond was het moment om met elkaar alle behaalde successen te vieren. Persoonlijk vond ik het een eer om, samen met onze Global Sales Director Jim Eastwood, de award aan Fred uit te mogen reiken. Al met al een evenement om nooit meer te vergeten.”