De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Prijsvrij, D-Reizen en De Vakantiediscounter eerherstel geboden na eerdere beschuldigingen van prijs­misleiding op hun websites. De toezichthouder erkent nu dat er géén overtredingen zijn vastgesteld.

In juli vorig jaar legde de ACM dwangsommen op aan de drie bedrijven. Volgens de waakhond versprongen prijzen op hun websites, nadat consumenten op een aanbieding klikten om de beschikbaarheid te controleren. De werkelijke prijs bleek in sommige gevallen hoger dan de vooraf geadverteerde prijs, wat volgens de ACM strijdig zou zijn met de consumentenwetgeving.

De ACM zegt nu zelf dat eerdere lasten onder dwangsom op aan deze drie pakketreisaanbieders vanwege prijssprongen op hun websites. De ACM trok deze besluiten na een voorlopig oordeel van de rechter weer in, omdat de ACM zonder nader onderzoek geen overtreding kon vaststellen. Het benodigde aanvullende onderzoek achtte de ACM in dit geval niet uitvoerbaar in de bezwaarfase.

De drie pakketreisaanbieders waren het niet eens met de inhoud van deze intrekkingsbesluiten, omdat daaruit niet duidelijk genoeg bleek dat de ACM geen overtreding heeft kunnen vaststellen. Zij diende daarom bezwaar in. De ACM verklaart de bezwaren deels gegrond en vult de motivering van de intrekkingsbesluiten aan. De intrekkingsbesluiten blijven verder in stand.