Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het bruisende decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en merken samenkomen in een inspirerende mix van beleving, advies en entertainment.

Als onderdeel van de VvKR presenteert Reisadvies Zuid-Afrika zich met persoonlijke, kleinschalige en diepgaande reiservaringen die bezoekers meenemen naar een van de meest veelzijdige en geliefde landen van Afrika.

Zuid-Afrika zoals je het nog niet kent

Reisadvies Zuid-Afrika is gespecialiseerd in maatwerk reizen die volledig zijn gericht op Zuid-Afrika. Dankzij lokale kennis, jarenlange ervaring en een sterke focus op kleinschalige accommodaties en authentieke ontmoetingen ontdekken reizigers een land waarin natuur, cultuur en gastvrijheid samenkomen in een indrukwekkende diversiteit.

Het aanbod varieert van safari’s in privéreservaten tot roadtrips door iconische regio’s en culturele reizen die dieper ingaan op de verhalen van het land.

“Zuid-Afrika geeft je het gevoel dat je thuiskomt, zelfs wanneer alles nieuw is,” zegt Anne Jongejan van Reisadvies Zuid-Afrika. “Op het Vakantie Festival willen we bezoekers laten proeven van die warmte en diversiteit. Niet door alleen de highlights te tonen, maar door te laten zien hoe persoonlijk en betekenisvol een reis hier kan zijn.”

Een warme en persoonlijke aanvulling op het festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Reisadvies Zuid-Afrika een bijzondere diepgang naar het evenement.

“Ze laten zien hoe reizen verder kan gaan dan het bezoeken van een bestemming. De verhalen, de passie en de betrokkenheid die ze meenemen, raken bezoekers en maken de reiservaring tastbaar.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de waarde van kleinschalige specialisten binnen het platform. “Met Reisadvies Zuid-Afrika verwelkomen we een organisatie die laat zien hoe waardevol persoonlijke aandacht en lokale verbinding zijn. Hun deelname past uitstekend binnen onze ambitie om een breed en inspirerend festival neer te zetten waarin kennis, beleving en diversiteit centraal staan.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.